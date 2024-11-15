台北市勞動法庭近期判決一起勞資糾紛及性騷擾案，某家具公司因涉職場性騷擾與勞動法規違規，被判須支付原告小美（化名）78萬餘元加班費、工資補償等款項，並補繳15萬餘元勞工退休金，且須另開具「非自願離職」證明。可上訴。

據了解，原告小美自104年起擔任家具門市銷售人員，工資包含月薪3萬元及業績獎金。然而，小美指出，公司多年來違法調動其工作地點，並未全額給付工資與特休未休工資，甚至高薪低報，違反《勞動基準法》相關規定。此外，小美每天固定加班1小時，公司卻未依法支付加班費，導致勞資糾紛累積至112年。

去年5月，小美終止勞動契約，並向法院提告，要求公司支付逾百萬元的工資及加班費、資遣費等款項，同時補繳其未完整提繳的勞工退休金。

更令人震驚的是，小美指控其主管阿德（化名）在職場多次性騷擾，包括於辦公室內靠近其耳邊低語、胸部壓在肩上，甚至藉由接近碰觸其身體部位。事件曝光後，公司副總卻僅以「不想再聽到這種事」敷衍回應，未對涉事主管採取任何懲處措施，導致小美飽受同事閒言冷語「真的假的啊？他那麼喜歡你啊？」、「妳說妳一直閃他？不對啊！他這麼喜歡妳，就算妳一直閃，他也會從很遠的地方跑過來弄妳啊！」、「妳被性騷擾關公司鳥事啊！要簽單，簽單最重要…」等等，心理壓力巨大，需就醫服藥才能勉強工作。小美依《性別平等工作法》提告，要求阿德及家具公司連帶賠償50萬元精神撫慰金。

法院審理後認定，家具公司未依法支付原告工資及加班費，違反《勞動基準法》及《勞工退休金條例》，判決公司須支付原告新臺幣781,937元，其中部分款項需加計年利率5%的利息。此外，公司須補繳155,688元至勞工保險局勞退個人專戶，並開具「非自願離職」證明。

至於性騷擾部分，法院依據證人觀察，均不足證明阿德有貼近小美臉頰講話，或講話距離遠近如何，無從認定阿德有對小美不當肢體觸碰或性騷擾行為，自不需就公司是否未盡性平法規定之義務，而應與阿德連帶負修正前性平法第12條第1項第1款、第27條第1項、第29條賠償責任予以論述。從而，小美依前揭規定請求被告等連帶賠償50萬元慰撫金，為無理由，不應准許。可上訴。

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