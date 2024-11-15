李慧芝指出，NCC為獨立機關，肩負促進通訊傳播健全發展等業務，包括有線電視系統的頻道上下架、衛廣頻道之申設換照等職權，皆需NCC能夠召開會議並正常運作才能行使；若立法院遲未審議NCC人事案，勢必影響民眾權益。

李慧芝表示，行政院將就立法院兩度三讀修正條文的適用範圍、對象以及程序進行整體瞭解，並思考是否提出後續方案，使法定獨立機構能正常運作，以維護國人權益。