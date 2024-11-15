李慧芝指出，NCC為獨立機關，肩負促進通訊傳播健全發展等業務，包括有線電視系統的頻道上下架、衛廣頻道之申設換照等職權，皆需NCC能夠召開會議並正常運作才能行使；若立法院遲未審議NCC人事案，勢必影響民眾權益。
李慧芝表示，行政院將就立法院兩度三讀修正條文的適用範圍、對象以及程序進行整體瞭解，並思考是否提出後續方案，使法定獨立機構能正常運作，以維護國人權益。
立法院會15日三讀修正《國家通訊傳播委員會組織法》部分條文，刪除委員延任條款，行政院發言人李慧芝晚間指，前閣揆陳建仁4月30日即送出NCC人事案，然立法院兩度修正《NCC組織法》，超過半年未排審其人事案，政院對此表達遺憾。
李慧芝指出，NCC為獨立機關，肩負促進通訊傳播健全發展等業務，包括有線電視系統的頻道上下架、衛廣頻道之申設換照等職權，皆需NCC能夠召開會議並正常運作才能行使；若立法院遲未審議NCC人事案，勢必影響民眾權益。
李慧芝表示，行政院將就立法院兩度三讀修正條文的適用範圍、對象以及程序進行整體瞭解，並思考是否提出後續方案，使法定獨立機構能正常運作，以維護國人權益。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。