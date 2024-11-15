我國拉美地區友邦瓜地馬拉新任駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）15日與外交部長林佳龍會面，並呈遞到任國書副本。林佳龍對艾特維於台瓜邦誼90週年之際履新表達歡迎；外交部則說明艾特維擁有豐富外交經驗，獲瓜國總統阿雷瓦洛任命駐台，顯示對邦誼高度重視。

外交部晚間發布新聞稿指出，瓜地馬拉新任駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）於15日下午拜會外交部長林佳龍，呈遞到任國書副本，並就兩國共同關切事項廣泛交換意見。

外交部指出，今年適逢台瓜邦誼90週年，林佳龍對艾特維在兩國關係重要時刻來台履新表達誠摯歡迎，並分享上月訪瓜期間受到熱忱接待，深刻體會阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）總統的治國理念，以及對國家發展的重視，強調我國樂願在相關領域分享經驗並協助瓜國發展。

艾特維表示，對於此次獲任命擔任駐台大使感到榮幸，承諾將運用32年外交經驗，致力深化台瓜雙邊關係，同時也恭賀林佳龍伉儷上月訪瓜之行成果豐碩，除進一步加強兩國邦誼，並為雙方合作勾勒願景。

外交部說明，艾特維是瓜地馬拉傑出的職業外交官，擁有美國喬治華盛頓大學國際關係碩士學歷，曾擔任瓜國外交部禮賓總司長及次長等重要職務，自2003年起曾出任駐挪威、荷蘭、埃及等國大使，以及駐美洲國家組織（OAS）、國際法院（ICJ）等國際組織常任代表，此次獲阿雷瓦洛總統任命駐節我國，顯示瓜國政府對於台瓜邦誼的高度重視。