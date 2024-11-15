113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽第一階段，15 日在臺中臺灣體大體育館開打，尋求6連霸的世新，因主帥何正峰帶著5名舊將及7名大一菜鳥，新舊合計12人與上季二級冠軍、本季首升一級的中信學院合體，以「新中信」之姿開啟一級之旅，外加上季冠軍賽MVP外籍生吉芙已離台，世新只剩未隨行南下的游沁樺等6名舊將，另收大二、大一菜鳥各1，上季臺北大學畢業的大前鋒陳游芷瑄，則考上世新碩班，換穿新球衣續戰，湊足第9人採精兵出擊。

15日世新擔綱開季戰，對手是上季二級亞軍、本季回到一級的臺北商大，開局很快熱開，第一節拉出24比8攻勢、上半場48比24，早早奠定勝基，最終4人得分上雙，76比55輕騎過關，本季首勝，連結111 學年度複、決賽最後7連勝、112上季18連勝封后，跨3季已26連勝，續寫隊史第二長。

對於上述變局，新掌兵符的前WSBL台電、金甌女中教練林紀妏，對自己的UBA執教首戰開紅盤，平常心看待說：「我們賽前有做功課，反覆看了上季二級冠軍賽北商對中信的影片，多少了解她們的隊形、打法及優缺點，順利拿首勝。」

話鋒一轉，林紀妏說，她沒想到世新5連霸後會改組重整，她才會來帶球隊，至於只有9名球員，是她教練生涯最少紀錄，過往她初帶台電，人數雖也不多，但不至於像本季的世新，她說，賽前提醒幾名主力，節制犯規、調整體能，否則一旦有人犯滿，乃至體力下降，麻煩就來了。

大四後衛林紫彤先發33分鐘得14分、6籃板、4助攻與5抄截，得分及抄截都是UBA生涯新高，乃至4年來得分第3次上雙，出身國高中名校北市民族、南湖的她說：「悶了3年，過去3季單季上場時間加起來從沒破百，上季大三更因腳踝傷只打7場，今天過足了癮，似回到高中時期。」