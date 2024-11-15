蕭美琴副總統頒獎表揚優秀農事人員。（葉靜美攝）

蕭美琴副總統參觀和美在地特產，及農會利用在地特產所開發的各式美食。（葉靜美攝）

和美農會總幹事謝燕如為蕭美琴等人導覽，蕭美琴非常仔細的聽取介紹，並頻頻點頭。（葉靜美攝）

蕭美琴副總統參觀和美鎮農會展農產品展售中心。（葉靜美攝）

彰化縣和美鎮農會今（15）日表彰優秀農事人員同時推廣國產羊肉羊奶，蕭美琴副總統特別南下與會，重回小時候每年到訪的和美，蕭美琴表示，有種非常親近的感受，對於農會推廣的羊肉，將暫時不減肥，破例來嘗嘗和美特色羊肉串，並指出，戰貓的精神就是溫柔又堅定。

和美鎮農會今（15）日舉辦優秀農事人員表彰大會，表揚64名優秀農民，並在現場推廣國產羊肉羊奶及彰化健康豬，透過在地農特產品試吃品嘗活動，強化消費者對國產羊肉羊奶的認知，提升買氣，蕭美琴副總統特別南下出席，也頒獎表揚獲獎農民。

蕭美琴副總統致詞時表示，自己對和美有種非常親近的感受，源於爸爸小時候是在和美成長，有很多親戚朋友在這裡，自己小時候也會每年回和美，她聽說，全台羊肉最出名、最普及的地方在和美，自己本來這陣子決心要減肥，不吃肉，但今天可以破例，來嘗嘗和美特色羊肉串。

蕭美琴表示，農業是台灣重要產業，雖然很多人對我的認識，是在美國拚外交，但在去美國前，也在農村經營了10年，這10年當中，讓自己更認識台灣這片土地、更認識台灣的農業，此行除了表揚農民外，和美農會在中央與地方支持下，將舊穀倉做整體翻新，可以做為青農聚集地、地方農產推廣中心，也是食農教育及可能認識和美特色的地方，是和美新地標，讓她相當感動。

她指著穀倉牆面的彩繪說，一開始以為是貓，後來才知道是虎，蕭美琴說，不管是貓、還是虎，都是貓科的，都有著戰貓溫柔又堅定的精神。

彰化縣長王惠美表示，和美農會穀倉經過改造後做了更多功能的使用，會變成地方非常重要的據點，她感謝和美鎮農會理事長郭德勝、常務監事李明成、總幹事謝燕如等三巨頭帶領團隊用心推廣農業，並恭喜所有受表揚的優秀農民，大家一起努力，把「彰化優鮮」繼續向外推展。

會中，和美鎮農會理事長郭德勝代表農會致詞，感謝副總統的蒞臨，總幹事謝燕如為蕭美琴一行人，介紹和美在地特產，及農會利用在地特產所開發的各式美食等，蕭美琴都非常仔細的聽取介紹，並頻頻點頭，肯定農會努力的成果。