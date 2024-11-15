龔明鑫出席論壇活動時以「經濟機會與風險」為題發表演講。他指出，當今全球面臨AI產業興起、氣候變遷、地緣政治、中國經濟不穩等四大風險，目前中國仍面臨地方災害、房地產、國內消費等問題，影響國際市場。

龔明鑫說明，從防衛性的角度來說，我國必須強化民主、供應鏈、國土及資安韌性。川普當選可能加重中國經濟的風險，理論上，中國應會讓人民幣適度貶值，資金可能會持續外流，在這情況下，台灣可採取積極作法，把風險轉變為機會。

龔明鑫說，「川普2.0」將加速國際資金及人才流動，儘管離開中國的資金可能會轉換為美元資產，不一定會到台灣來，但可透過亞洲資產管理中心，打造境外美元交易市場，吸納移動資金。過去台灣因時機未到、沒有準備好，一直想推卻沒有成功，如今這個時間點再次給台灣一個機會，「我們要把握」。

產業面向方面，龔明鑫指，供應鏈移轉仍會持續發生，因此「投資台灣三大方案」政策將延續，同時，當中國產品在美國市場遇到困難，過剩產品將大量出口至非美國市場，使價格競爭更加激烈，台灣以出口為導向的中小企業勢必受影響，所以政府將推動「中小微企業多元振興發展計畫」，提升其競爭力。

龔明鑫說明，我國「六大核心戰略產業」、「五大信賴產業」已在國際供應鏈扮演關鍵力量，未來將著眼如何建構跨國性的完整生態系，並與美國連結。

另對延攬跨國人才，龔明鑫指出，「川普1.0」時期台灣透過就業金卡等措施，吸納許多離開美國勞動市場的人才，未來將進一步擴大吸引留學生來台，目標每年招收逾4萬人。