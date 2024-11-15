一名年僅 18 歲的英國少女前往西班牙馬略卡島旅遊，卻不幸在馬蓋洛夫的飯店中遭遇到令人髮指的集體性侵事件。施暴者共計有 8 名男性，其中包括 7 名來自法國和 1 名來自瑞士。他們在犯案過程中，甚至邀請路過的陌生人加入這場殘忍的行為。若罪名成立，這些嫌犯將面臨 151 年的徒刑以及 10 萬歐元（約新台幣 343 萬）的賠償金。

根據《每日郵報》的報導，檢方表示，其中兩名嫌犯與受害者同住一間飯店，他們將受害少女灌醉後帶至飯店房間進行性侵。隨後，另兩名共犯進入房間，並隨機邀請走廊上的陌生人參與這場「免費的性愛」。嫌犯們脫光受害者衣物，對其進行約 30 分鐘的輪流性侵。受害少女最終設法逃離房間，在保全發現她在飯店大廳地板上啜泣後報警處理。

受害少女向警方指控，當她醒來時，身邊都是拿著手機的年輕人。她指控嫌犯們拍攝了性侵的過程並上傳至 Snapchat，她的手機也遭竊。警方通過撥打她的號碼，循線將嫌犯一一逮捕。在嫌犯的手機中，警方發現了反覆性侵受害少女的影片，且嫌犯們在過程中「笑得很開心」，這些證據將成為關鍵的指控依據。

根據當地《馬略卡島每日公報》的報導，8 名男嫌被控性侵、侵犯隱私和虐待等多項罪名，面臨總計 151 年的徒刑。檢方請求向受害者支付 10 萬歐元的賠償金，審判將在帕爾馬市法院迅速展開。

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