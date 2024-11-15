彰化縣員林市一名33歲曹姓男子，因違規騎乘機車遭員警攔查時，不但拒絕配合，還辱罵警員並對其動手，導致警員左肩及左頸部受傷。法院認定曹男犯有妨害公務、侮辱公務員及傷害罪，判處有期徒刑5個月，可易科罰金。可上訴。

案件發生在113年1月3日早上9時15分，當時曹男騎乘機車未戴安全帽闖紅燈，與警員在員水路與育英路口相遇。警員當時正在執行巡邏勤務，見狀即上前攔停曹男進行盤查。不料，曹男不但拒絕配合，還對警員出言辱罵，並威脅說：「我只要手指頭比下去，你就蹲在那邊你要不要信」、「你就死了我沒騙你」，隨後更出拳擊打警員左肩及左頸部，導致警員受傷。

警員表示，當時他要求對方進行酒測，曹男情緒激動，不僅辱罵他，還揮開酒精檢測儀，進一步挑釁。經過警方調查並確認監視器畫面後，證實曹男的行為確實涉及妨害公務及傷害。

根據法院資料顯示，曹男過去曾因竊盜及性騷擾案件受過刑事處罰，並有再犯前科。法院認為，曹男不僅未對自己的行為表示悔意，且在庭上對警員繼續出言侮辱，態度惡劣，影響了社會秩序及對警察執法權威的尊重。

法院審酌，曹男雖有前科，但由於其行為與過往案件不同，並未顯示出特別惡性，因此未依傷害罪，判處有期徒刑5個月，可易科罰金。可上訴。