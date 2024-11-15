天兔颱風來襲，台鐵公司今晚公布16日中午12時前列車調整資訊，台鐵根據中央氣象署第25號颱風第13-1報預測，西部幹線與東部幹線正常行駛，不過南迴線枋寮=台東間12時前除部分跨線列車指定行駛區間外，各級列車全區間停駛。

一、西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)正常行駛。

二、東部幹線(樹林=花蓮=臺東間)正常行駛。

三、南迴線(枋寮=台東間)：12時前，除下列跨線列車指定行駛區間外，各級列車全區間停駛。

(一)順行：

1. 162次(台東05：52=南港11：57)台東=潮州間停駛，潮州=南港間行駛。

2. 306次(花蓮06：24=新左營11：00)，花蓮=台東間行駛，台東=新左營間停駛。

3. 402(樹林05：41=知本10：22) 樹林=知本間行駛。

4. 372次(台東10：17=台中15：11)台東=潮州間停駛，潮州=臺中間行駛。

(二)逆行：

1. 371次(台中07：00=台東11：32)台中=枋寮間行駛，枋寮=台東間停駛。

2. 301次(台南06：30=花蓮10：59)台南=枋寮間行駛，枋寮=台東間停駛。台東=花蓮間行駛。

3. 411次(新左營05：23=樹林12：59)新左營=台東間停駛，台東=樹林間行駛。

4. 415次(新左營07：37=樹林14：35)新左營=台東間停駛，台東=樹林間行駛。

5. 417次(知本10：45=樹林15：32)知本=樹林間行駛。

6. 3005次(台中06：05=台東11：43)台中=枋寮間行駛，枋寮=台東間停駛。

7. 161次(南港05：47=台東12：15)南港=潮州間行駛，潮州=台東間停駛。

8. 423次(新左營10：49=樹林18：23)新左營=樹林間行駛。

四、受颱風影響，以下列車全區間停駛：302次、304次、3006 次、3018次、3003次、305次、藍皮解憂號(5898次、5899次)、3310次、3001次、3303次。

五、平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線正常行駛。

台鐵公司提到，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

台灣高鐵則表示，依天兔颱風各項氣象資訊綜合研判，決定明日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，歡迎旅客多加利用，惟颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利行程順暢，後續如因颱風變化，影響高鐵營運，將盡速對外公告。