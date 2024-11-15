今晚至明天（16日）持續受天兔颱風及其外圍環流影響，花東、屏東、恆春降雨會比較顯著，其中台東、恆春及屏東山區有局部豪雨，花蓮及屏東有局部大雨發生的機率，離颱風較接近的南部地區也可能出現較大雨勢。氣象署指出，天兔颱風明天清晨到上午有機會通過台灣南端，並進一步減弱成熱帶性低氣壓。

氣象署預測未來降雨趨勢。（翻攝自氣象署）

天兔穿越台灣時間曝！雨勢狂炸南部、東部 1地「下到紫爆」

氣象署表示，今晚至明天持續受天兔颱風及其外圍環流影響，花東、屏東、恆春降雨會比較顯著，其中台東、恆春及屏東山區有局部豪雨，花蓮及屏東有局部大雨發生的機率，離颱風較接近的南部地區也可能出現較大雨勢，其他地區及澎湖、金門、馬祖大致為多雲，偶有零星降雨，而隨著颱風持續減弱，各地降雨將逐漸趨緩；溫度方面，台灣各地及澎湖、金門高溫26到29度，低溫23、24度，馬祖整天氣溫21到23度，另下周日（17日）開始溫度有下滑的趨勢，北部有可能會到19-20度。

氣象署預測未來溫度趨勢。（氣象署提供）

氣象署預報，下周日清晨天兔颱風減弱並遠離，花東地區降雨趨緩，不過從白天開始東北季風增強，北部及東北部氣溫下降；基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨廣泛，並有局部大雨或豪雨發生的機率，新竹以北及花蓮地區有局部短暫陣雨，花蓮地區亦有局部大雨發生的機率，其他地方也會有零星的降雨。

下周一、下周二（18日、19日）受東北季風影響，此時萬宜颱風已進入南海，它的外圍雲系隨著中高層氣流北上，水氣比較多，桃園以北、南部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，其他地區亦有零星短暫雨。