據大陸央視新聞報導，11月15日，中國科學家採用嫦娥六號採回的月球背面樣品做出的首批兩項獨立研究成果，同時刊登在國際學術期刊《自然》與《科學》雜誌。兩項研究首次揭示月球背面約28億年前仍存在年輕的岩漿活動，這一年齡填補了月球玄武岩樣品在該時期的記錄空白。其中一項研究表明月背岩漿活動42億年前就存在，至少持續了14億年。這些研究為人們瞭解月球演化提供了關鍵科學證據。

國際科學界通過阿波羅任務、Luna任務等認識到月球正面最古老的月海火山活動可以追溯至40億年前。2021年以來，中國科學家通過嫦娥五號返回的月壤樣本，證明月球正面20億年前仍然存在較大規模的岩漿活動，並利用嫦娥五號樣品中的火山玻璃珠揭示了月球正面甚至在1.2億年前還存在小規模的火山活動。

由於月球具有「二分性」，月球正面和背面在形貌、成分、月殼厚度、岩漿活動等方面存在顯著差異，但其形成機制仍然懸而未決，是月球科學研究中亟待解決的關鍵問題。此前，科學界對於月球背面的認識主要基於遙感研究，2024年6月，中國嫦娥六號月球探測器在人類歷史上首次攜帶1935.3克月球背面樣品返回地球，這些樣品採集於月球背面的南極-艾特肯盆地，該盆地是月球上最大、最深且最古老的盆地，為釐清月球正面和背面物質組成的差異、破解月球二分性之謎提供了難得的機遇。

月海玄武岩由月幔發生部分熔融產生的岩漿上升噴發至月表形成，是探索月球內部物質組成和熱演化的重要窗口。因此嫦娥六號返回樣品研究的首要任務就是確定玄武岩岩屑的年齡和岩漿源區性質。

在發表於《自然》的研究中，中國科學院院士、中國科學院地質與地球物理研究所研究員李獻華和研究員李秋立，與來自中國科學院國家天文台的研究團隊根據5克月壤中分選出大於300微米的108顆玄武岩岩屑定年研究的結果，揭示嫦娥六號著陸點28億年前存在火山活動，且岩漿來自虧損克里普物質（富集鉀、稀土和磷等元素的物質）的源區；其中一顆高鋁玄武岩岩屑揭示42億年前存在來自富集克里普物質源區的火山活動。

綜合來看，月球背面火山活動至少持續了14億年以上，且月幔源區經歷了從克里普物質富集到虧損的轉變。此外，同位素定年結果與撞擊坑統計定年結果基本一致，指示了月球正面和背面遭受隕石撞擊的概率相當。

《自然》多位審稿人指出這是一項「令人興奮」的研究，研究團隊採取細緻謹慎的態度首次對月球背面玄武岩進行了地質年代學分析，提供了高質量、高水準的數據。其中一位審稿人表示：「這是第一個來自嫦娥六號樣本的地質年代學研究，對月球和行星科學界具有重要意義，也會引起更廣泛的關注。」

在發表於《科學》的研究中，中國科學院院士、中國科學院廣州地球化學研究所研究員徐義剛和高級工程師張樂領銜的團隊對玄武岩屑中微小含鋯礦物（＜5微米）以及斜長石和晚期填隙物開展了同位素分析，標定嫦娥六號低鈦玄武岩形成於距今28.3億年前的火山噴發。此次研究表明，月海玄武岩的分布除受月殼厚度影響外，月幔源區的物質組成也是重要的控制因素。

《科學》雜誌審稿人認為，該研究報導了從月球背面返回的嫦娥六號月壤中的玄武岩岩屑的岩相分析、高精度年齡和同位素特徵。這些樣品是首次在月球背面採集的，因此為認識整個月球的地質歷史提供了獨特的視角。