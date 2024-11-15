賴清德總統上任提出「價值外交」政策，外交部長林佳龍也主張「總合外交」理念。外交部今日公布民調結果顯示，有超過7成國人支持賴清德及林佳龍主張。此外，有6成6受訪者對林佳龍處理外交關係有信心，更有超過6成國人對台美關係持續深化具有信心，多數國人也認為外交關係較兩岸關係更為重要，也有68 ％受訪者滿意政府在應對南非要求我駐處遷出南非首都的表現。

外交部11月15日發布民調結果，顯示74.4 ％國人支持賴清德的「價值外交」和「經濟日不落國」主張，逾7成國人支持外交部長林佳龍的「總合外交」政策，6成6受訪者對林部長處理外交關係有信心。

外交部說明，這次民調是針對賴清德上任以來的外交表現、對外交部工作的滿意度，以及台美關係的展望進行深入調查。民調結果另顯示，多數國人表示外交關係較兩岸關係更為重要，6成4受訪者對台灣未來對外關係持樂觀態度。

外交部指出，在台美關係方面，近5成國人對於美國總統當選人川普上任後的台美關係表達信心，62.5 ％對於台美關係持續深化有信心，另台美繼續加強經貿合作更獲得高達84.9 ％的支持。

外交部續指，國人對外交部正在推動中的「榮邦計畫」支持度超過7成（73.8 ％）；70.7 ％受訪者認同林佳龍近期出訪拉丁美洲及加勒比海友邦有助增進我國與友邦關係，也有73.4 ％的受訪者支持政府結合跨部會力量繁榮友邦發展。

在與中國的外交攻防方面，超過6成受訪者滿意外交部的表現，包括68 ％滿意政府在應對南非要求我駐處遷出南非首都的表現；71.6 ％支持進口友邦貝里斯白蝦替代宏都拉斯白蝦； 62.4 ％支持政府購買瓜地馬拉咖啡挺友邦；72.3 ％支持籌組投資考察團前進帛琉相挺。至於外交部強調聯合國大會第2758號決議不涉台灣主權的主張，則獲得了77.3 ％的支持。

外交部表示，這次民調結果顯示出多數國人滿意新政府的外交表現，以及林佳龍提出的「總合外交」政策。

外交部補充，這次民意調查是外交部委託「趨勢民意調查研究公司」於今年11月11日至13日期間，透過市話及手機訪問的方式，以分層比例隨機抽樣進行，完訪1548份有效樣本。受訪者涵蓋22縣市（包含離島地區）年滿20歲、不同教育程度的民眾。在95 ％的信心水準下，抽樣誤差在正負2.49 ％之內。