大陸女星Angelababy（楊穎）去(2023)年被抓包看Lisa巴黎「瘋馬秀」後，疑似遭到軟封殺，還離開參加多年的陸綜《奔跑吧》。直到今年微博帳號禁言才解封，工作大受影響，不過近日知名狗仔劉大錘在直播中爆料，「二個字有英文名」的藝人傳出好消息。

Angelababy日前空降微博超話，附上美照和粉絲喊話：「想念大家」，傳達出想和粉絲見面的渴望，但事業上卻還是沒有動靜，讓不少粉絲等得相當心急。不過近日狗仔劉大錘開直播透露「二個字有英文名的藝人」會傳出好消息，雖未明講是誰，但留言區網友紛紛猜測是Angelababy。

女星Angelababy《相思令》有機會在明年播出。（圖／翻攝自微博）

劉大錘爆料稱：「我們聽到比較靠譜的信息說會傳出來好消息，肯定是有影兒了，不然我也不會在這兒跟你們講，就是那兩個字，然後有英文名的那個藝人，不提名了，但是我們確實聽到這個事，我相信她的粉絲們怎麼也會開個香檳」。

許多粉絲樂觀認為Angelababy明年有機會全面回歸，此外Angelababy在2023年拍攝的古裝劇《相思令》也傳出很有可能會播出，因為今年騰訊舉行的招商會中，《相思令》被列在待播劇集名單內，不少人認為該劇明年有機會順利播出。

事實上，Angelababy因為「瘋馬秀」事件工作量大減，近來她被拍到經常出現在香港工作，拍攝畫真或出席活動，疑似要將事業重心轉往香港，也經常被拍到帶著兒子小海綿一起逛街，粉絲一直希望她可以回歸螢光幕前。