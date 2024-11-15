台中市北屯區某汽車旅館14日傳出31歲歐姓女子陳屍房內，同行33歲張姓男子稱凌晨3時多外出，5時多返回就發現女子無呼吸心跳。現場初步未發現違禁品，後在歐女身上發現依托咪酯，檢警已採集張尿液送檢，另檢察官複訊後，諭令張1萬元交保，並在下周解剖釐清歐女死因。

據調查，歐姓女子是張姓男子友人的前妻，她13日從苗栗南下台中找張男協助「協調債務」，並入住汽車旅館。張男凌晨3點外出返回北屯住家，清晨5點多買飯糰要給歐女當早餐，卻發現歐女全身冰冷，沒有呼吸、心跳趕忙報警。

現場初步研判無他殺或外力跡象，也未發現毒品及違禁品，但房內瀰漫異味，後在歐女身上發現依托咪酯。張男被列為關係人帶回筆錄，其否認吸毒、同意驗尿，檢警已採集尿液送檢；檢察官複訊後諭令張1萬元交保，並將在下周進行解剖釐清歐女死因。

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