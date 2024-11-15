前台鹽董事長陳啟昱涉及光電弊案，11月1日羈押庭時未現身，疑似落跑；國民黨立委謝龍介曾爆料，將下來還會有「綠營大咖」準備落跑。前立委郭正亮透露，那個大咖好像還在台灣，名字3個字，跟綠能業務是有關係的。

針對謝龍介曾爆料還會有「綠營大咖」準備落跑，郭正亮今(15日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中透露，那個大咖好像還在台灣，是謝龍介跟他講的，名字有3個字，跟綠能業務是有關係的。

至於陳啟昱這件事情，蔡英文壓了3年沒辦、在賴清德任內落跑，人家會怎麼想。綠能後援會他是重要幹部，所以蔡英文拚連任、以及賴清德的選舉、他都幫過忙，人家當然會聯想。

郭正亮接著指出，主要是南院，南院針對陳啟昱案開羈押庭，為什麼需要3天？前桃園市長鄭文燦跟前台北市長柯文哲都是隔天。而且第一次聲押陳啟昱還被駁回，所以給人家的感覺，好像給了更多的時間可以落跑。

郭正亮接著指出，南檢也被人家懷疑，為什麼沒有做嚴密的防逃機制。陳啟昱不見了之後，南檢還跟我們講，判斷他還在國內，沒有出境紀錄。郭正亮忍不住表示，搞不好他坐什麼偷渡出去了，後來有傳出偷渡方向是往菲律賓。他沒有看見做霹靂動作，當時為什麼沒有比照「橘子」許芷瑜，對陳啟昱發通緝令、吊銷護照。

郭正亮表示，後來登了陳啟昱的通緝令，他以自己舉例說，如果要通緝郭正亮，登一個有頭髮的像樣嗎？他32歲前的照片，還有頭髮。後來陳啟昱當了台鹽的董事長？會沒有照片？太離譜了，陳啟昱通緝的照片大概是20年前的樣子 ，會讓人覺得，是不是抓到這個人，會有很大的麻煩。

★未經判決確定，應推定為無罪。