台灣地方議員聯盟（TCF）組團參加亞洲地方議員聯盟（ACF）年會活動，其成員包括議員王威元、柳采葳、劉美芳等人，並於11日返抵國門，劉美芳認為，台灣旅遊發展可以參照外國經驗，例如馬爾地夫等國家，此外市政府也應該與地方意見領袖、民眾、表演者積極溝通，了解各方需求，並努力尋求平衡。

劉美芳表示，馬爾地夫是全球知名的旅遊勝地，擁有獨特的地理環境，然而，由於該國由約1,192個珊瑚礁島嶼組成，且約200個島嶼有人居住，當地的交通系統仍以船隻與飛機為主。隨著科技進步，像Uber等智慧叫車服務在台灣的普及，劉美芳提出，馬爾地夫是否能夠發展類似的智慧交通系統，來改善交通運輸便利性，這是值得探討的課題。

劉美芳認為，盡管馬爾地夫面臨著島嶼分散、人口密度低等挑戰，但仍可透過以下措施來提升當地交通系統的效率與便捷性，像是發展智慧船隻預約系統、推廣電動船隻和其他環保交通工具、強化當地的數位基礎設施，並加強人力資源的培訓，讓當地居民可以逐步適應並利用智慧交通解決方案，從而改善日常生活質量與旅遊體驗。

除了交通議題外，今年論壇的焦點還集中於綠色旅遊的可持續發展。劉美芳強調，馬爾地夫在發展觀光的過程中，需面對資源有限、土地空間不足以及交通瓶頸等多重挑戰。她建議，馬爾地夫可採取一系列措施來解決這些問題，包括推動公共與私人合作的模式、建設智慧交通系統、發展虛擬體驗與數位行銷，並加強對當地勞動力的教育與培訓。這些策略將幫助馬爾地夫在有限資源下，實現可持續的觀光發展，進一步提升交通便利性，同時保持其獨特的自然魅力。

劉美芳代表台灣地方議員聯盟參加「永續觀光及地方治理：平衡成長與社區福祉」政策論壇，針對如何平衡觀光發展與社區民眾福祉，劉美芳以體育場辦理演唱會議題為例，指出在發展觀光的同時，必須顧及大型活動對於場地及當地居民生活的影響。她認為，市政府應該與地方意見領袖、民眾、表演者及其團隊等利害關係人積極溝通，了解各方需求，並努力尋求平衡。

劉美芳分享新北市在觀光發展方面的經驗，包括通過參與式預算、利用網路平台以及社群媒體來聽取市民意見，讓市民積極參與相關政策的決策過程。

劉美芳也對馬爾地夫發展地方觀光提出3點建議：首先，利用公私協力模式吸引國際資金，並由政府完善基礎設施與發展環境友好的能源；其次，透過虛擬實境等數位行銷方式，提升地方的國際能見度與形象；第三，強化地方勞工人力資源的教育訓練，提升當地居民的就業競爭力與生活品質。