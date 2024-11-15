美式賣場好市多有販售各種日常生活用品，包括煮菜用的調味醬料等。近日有不少網友關注一款「青花椒沙茶醬」，想了解是否美味。對此，不少吃過的網友紛紛回應，「比一般款多了個香味，個人滿喜歡的」、「不錯，喜歡吃辣的人，應該不排斥」、「個人喜歡花椒的香味，試吃覺得還不錯」。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一款「青花椒沙茶醬」的照片，罐子有別於過往的樸實感，帶著一種優雅宮廷風。她發文詢問，「相當好奇這款沙茶醬的味道」。

文章曝光後，網友紛紛表示，「昨天有試吃，有淡淡花椒，輕微的麻麻辣辣，我本身敢吃辣，所以我覺得還不錯」、「比一般款多了個香味，個人滿喜歡的」、「很喜歡，拿來炒菜拌麵都很適合」、「炒菜很香」、「很喜歡，不知不覺就快用完了」、「我家喜歡耶！拌麵拌白飯方便好吃」、「我煮鍋燒意麵時會加一大匙，很讚」。

不過也有網友持不同意見，稱「個人認為原味的比較對味一點」、「我吃很辣，所以這罐不覺得有麻辣感。我們還要另加辣椒」、「聞起來有味道，吃起來沒椒麻味」、「試吃之後個人覺得就還是沙茶醬」、「原味的沙茶醬加上一點花椒味，不難吃，拿來醃肉還不錯，但還是比較習慣原味的」。