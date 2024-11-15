2024世界棒球12強賽於近日如火如荼開打，13日的台韓大戰由台灣強勢奪下首勝，除了球員的表現受矚目外，場邊的台式應援也成為關注焦點。不過這次不只台灣推出地主啦啦隊「CT AMAZE」，南韓也派出「4大金釵」來台，讓球迷不用飛韓國，也可感受到韓風啦啦隊的魅力。

14日的韓古大戰在天母棒球場登場，有4位韓籍啦啦隊女神安芝儇、李皓禎、南珉貞、趙娟週親自到場為韓國隊加油，不過有眼尖的網友也發現，場邊竟還有4位穿著韓國制服的啦啦隊員，原來她們就是特地來台應援的韓職「SSG登陸者」啦啦隊的「4大金釵」，其中更包含「最長壽啦啦隊美魔女」裴垂鉉。

南韓派4大金釵迎戰12強，14日合體4韓籍啦啦隊女神。（圖／）。（圖／IG@wlgus2qh）

40歲的裴垂鉉擁有176公分的高䠷身材及姣好外型，從事啦啦隊工作超過20年的她，不僅有超強舞蹈實力，也喜好健美、健身，非常注重身材管理，制服下還藏有結實二頭肌和6塊腹肌，古銅色肌膚更成為她的個人標誌，每每應援都能成為醒目的焦點。

南韓最長壽啦啦隊美魔女裴垂鉉。（圖／IG@baeja_07）

南韓「李雅英接班人」李妍珍。（圖／IG@yd._.mozzi）

而4大金釵中最年輕的女孩則是23歲的李妍珍，儘管年紀輕輕，卻是團隊中的舞蹈黑馬，擁有超高人氣及甜美笑容，因風格神似李雅英被網友封為「李雅英接班人」，在IG累積2.6萬粉絲追蹤。

另外，年紀相仿的24歲女孩朴宰令，17歲就加入啦啦隊，由於本人比照片漂亮，再加上微笑時流露一絲冷酷氣息，被粉絲譽為「實物殺手」，且她去（2023）年就曾以「韓華鷹女孩」身分來台，在樂天桃猿主題日與「樂天女孩」交流，同樣擄獲不少台灣粉絲。

南韓「實物殺手」朴宰令。（圖／IG@jr_vely38）

南韓「仁川女神」金渡娥。（圖／IG@doa_1224）

最後，30歲的金渡娥則有「仁川女神」封號，憑藉白皙肌膚及清新氣質，光IG就累積19.1萬人關注，在台韓兩地都有不少粉絲支持，尤其她先前分享的一段影片，只見她在場邊隨著音樂旋律扭腰擺臀，性感舞姿吸引33.6萬網友搶看，相當高人氣。