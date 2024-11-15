200%懷孕了！有男網友表示和女友出遊時大戰2回合，由於2人都沒做好防護措施，他直接無套上陣，如今，女友生理期還沒來，又感到身體不舒服有點發燒，聞到噁心的味道會乾嘔，甚至驗孕棒上出現1深1淺的2條線，讓他不禁哀嚎，2人才交往3個月，就要當爸了會不會太快；對此，網友表示「射完馬上又放進去跟內射有什麼不一樣」、「可憐這孩子了，爸媽都沒腦袋」。

一名男網友在「Dcard」發文，他提到上個月和女友出遊後，晚上要睡覺時因親吻愛撫後氣氛佳發生性關係，豈料，因沒有準備保險套，便無套上陣，他發現女友也沒說什麼，便射在外面，但是他仍處於興奮狀態，立刻再來一次，仍然射在體外。

激戰2回合結束後，他詢問女友是否要吃避孕藥，女友則表示「有射外面就好」，因此沒吃藥，不料，這幾天女友說生理期沒來，並且遲了5天，還拿了驗孕棒驗出2條線，讓他相當傻眼「這是我跟她第一次發生關係，女友說如果有要生下來，剛交往三個月就要當爸爸，會不會太快了」。

後來，女友還像他表示，這幾天身體感到不舒服，有點發燒的感覺，且聞到噁心的味道會有乾嘔的狀況，然而，女友卻不願去醫院檢查，甚至2人在房間休息時，女友還想親親抱抱，他嚇立刻緊拒絕，而他也詢問女友生理期怎還沒來，但對方僅表示本來就很不穩定，並要他不要太緊張，讓他很崩潰女友還在狀況外。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「射完馬上又放進去跟內射有什麼不一樣」、「可憐這孩子了，爸媽都沒腦袋」、「你是不是對外射有什麼誤解」、「恭喜，可以開始取名了」、「直接去看婦產科，然後外射還是會有機會懷孕的，性知識需要補足了」、「沒戴套中獎機率大增，就算射外面也一樣好嗎」、「舒服完了才來問交往三個月就要當爸爸會不會太快？」。