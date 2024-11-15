（23:20更新）俄羅斯總統普丁與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）於本週五（15）進行了長達一小時的電話會談，這將是近兩年來兩人首次直接對話。蕭茲敦促普丁展開與烏克蘭的「公正且持久」和平談判，普丁稱俄方一直保持開放態度從未拒談，但須考量俄方國安利益與「衝突根源」，以「新的領土現狀」為基礎談判。蕭茲此前已與烏克蘭總統澤倫斯基通話，並重申德國將持續支持烏克蘭，不過蕭茲與普丁談妥德俄雙方將繼續保持聯繫，柏林也正通知北約盟國相關細節。

綜合《路透社》（Reuters）、《彭博社》（Bloomberg）、俄官媒《塔斯社》（TASS）15日報導，德國總理蕭茲敦促俄羅斯總統普丁展開與烏克蘭的「公正且持久」和平談判。蕭茲此前已與烏克蘭總統澤倫斯基通話，並重申德國將持續支持烏克蘭。

北韓涉入俄烏戰爭「嚴重升級」

蕭茲強烈譴責對烏克蘭的侵略戰爭，指出此戰爭已持續超過1,000天，帶來無數死亡、痛苦和破壞。他特別譴責俄羅斯對烏克蘭民用基礎設施的空襲，並批評北韓可能參與戰爭的舉動是「嚴重的升級」。他呼籲普丁撤軍，並要求俄羅斯展現與烏克蘭進行認真談判的意願，以實現公正、持久的和平。蕭茲強調，德國對支持烏克蘭的防禦戰毫不動搖，並警告普丁不要以為時間會對俄羅斯有利。

Ich habe mit Präsident Putin telefoniert und ihn aufgefordert, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden und seine Truppen zurückzuziehen. Russland muss Bereitschaft zu Verhandlungen mit der Ukraine zeigen - mit dem Ziel eines gerechten und dauerhaften Friedens. pic.twitter.com/Izs5RYe0QF — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 15, 2024

路透社引述俄羅斯官媒俄新社（RIA）、國際傳真社（Interfax）、塔斯社報導，普丁和蕭茲就烏克蘭局勢詳細、坦誠地交換了意見。普丁還向蕭茲指出，烏克蘭目前的局勢是北約侵略政策的直接結果，雙方也討論了中東局勢惡化的問題。克里姆林宮表示，普丁向蕭茲說明俄羅斯聯邦為緩和烏克蘭危機並尋求和平解決方案所做的努力。

「從未拒談」

克里姆林宮透露，這次通話由德方提議。普丁向蕭茲表示，俄方從未拒絕與烏克蘭談判，而且對於與烏方復談一向抱持開放態度。普丁與蕭茲協議雙方幕僚會保持聯繫。

俄德關係惡化「前所未見」

普丁對蕭茲說，俄德兩國關係出現前所未見的惡化程度。普丁還告訴蕭茲，與烏克蘭有關的協議，應該考慮俄方的國家安全利益，以「新的領土現狀」為基礎，而且要處理衝突的根源。普丁強調，俄方一直嚴守履行能源合約的義務，如果德方有興趣，俄羅斯已準備好進行雙邊互惠的合作。

👉 Friedenskanzler #Scholz? Berlin telefoniert nach zwei Jahren erstmals wieder mit Moskau. Im Gespräch mit #Putin soll Olaf Scholz «Verhandlungen mit der #Ukraine» gefordert haben

📍Jetzt lesen: https://t.co/9fw3bClQYv pic.twitter.com/O7uaYKTz7l — Die Weltwoche (@Weltwoche) November 15, 2024

美國前總統川普預計明年重返白宮，外界對西方盟友支持的持續性產生了不確定性。德國是烏克蘭在美國之後的第二大支持者，並承諾提供數十億歐元的額外援助。一些歐洲官員正向即將卸任的拜登政府發出最後的呼籲，希望在總統任期結束前加強對基輔的支持。

川普將於明年1月20日就職，他曾表示將尋求讓基輔與莫斯科迅速達成協議，這引起歐洲方面的擔憂，認為這樣的方針可能對烏克蘭不利，俄羅斯可將鞏固自2022年入侵以來的戰果。歐洲希望美國能向烏克蘭提供更多武器與火砲，對俄羅斯的主要收入來源實施額外制裁，並限制莫斯科取得已遭禁運的武器技術。

美國國務卿布林肯於本週三（13）緊急訪問布魯塞爾，以安撫北約及歐盟盟友，保證美國將在川普就職前加緊向烏克蘭提供資源。他也提到了新的資源，包括資金、彈藥和武器，主要來自美國國會今年早些時候通過的610億美元（約新台幣1.98兆）的援助計劃。還稱將動用「每一美元」來加速這些資源的發放。