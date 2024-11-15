世界12強棒球賽15日上演經典日韓大戰，日本隊雖然一度遭到逆轉，5局下先靠牧秀悟適時安打逆轉，7局下森夏涼太再補上2分炮擴大領先，投手群更是上演「三振秀」，4位投手共送出17次三振，以6比3擊敗韓國隊，拿下預賽2連勝。

日本隊在預賽9比3擊敗澳洲隊，休兵1天並移師台灣，今天在台北大巨蛋交手韓國隊，推出高橋宏斗先發，他在2局被敲3支安打先掉1分，打線在下半局立刻攻下2分逆轉，4局上高橋宏斗又挨朴東原陽春炮讓比賽回到原點。

高橋宏斗先發4局用78球，投出8次三振、沒有任何保送，被敲7支安打包含1轟、失2分無關勝敗退場。5局上日本隊由隅田知一郎接替登板，雖然被敲2支安打失掉1分，下半局日本趁著韓國投手控球不穩之際，連續3個保送攻佔滿壘，牧秀悟適時一擊再度要回領先。

7局下日本隊攻勢再起，首棒打者小園海斗安打，1出局後森下翔太再補上左外野2分炮擴大領先。日本此役前5局雖然2度陷入落後，但靠著投打兩端優異表現取勝，高橋宏斗4局飆8K，接替登板的隅田也有6K演出，藤平尚真8局登板連飆3K，3投把韓國打者K的滿頭包，9局上日本再換上大勢，3上3下下成功「關門」。

中華隊與日本隊預賽都為2勝0敗、並列B組第1，韓國隊吞下第2敗，目前預賽與多明尼加皆為1勝2敗、並列第4。

日本隊牧秀悟在5局下敲出適時安打帶有2分打點逆轉戰局。（杜宜諳攝）