中職中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員峮峮(吳函峮)從節目《大學生了沒》發跡，加入啦啦隊以後，以「炸裂陳子豪」應援曲聲名大噪，人氣紅到海外。近日峮峮宣布要到日本擔任啦啦隊，不過卻有網友擔心，峮峮名字翻成日語聽起來像男性生殖器，怕她自我介紹時會尷尬。

峮峮14日出席活動透露，12月1日要到日本職籃，擔任一日啦啦隊，不少粉絲都替她感到開心。不過一名網友在Threads發文，擔心表示：「我只是想說，峮峮翻成日語，自我介紹時會不會牙敗！」原來峮峮的日文名「チュンチュン」（chunchun）讀音，聽起來和日語男性生殖器「ちんちん」（chinchin）很相似，網友擔心會造成誤解。

峮峮在台日都擁有超高人氣。（圖／qun_04 IG）

對此，有網友回應：「沒事啦，人家是チュンチュン(chunchun)，跟你想的不一樣」、「你可以去查一下峮峮在日本發行的寫真書就知道了」、「不會，跟你想的那個東西完全不一樣」。

不過也有網友認為：「啊喔原PO的擔心不是沒可能，日本人對於chen都可以聽錯了，峮更像呢⋯」、「日本人對中文發音一直都很容易模糊，我姓陳就是有可能被誤唸」，但也有網友樂觀表示：「危機就是轉機！或許是個噱頭，新來乍到的或許能讓更多人記住她 」。