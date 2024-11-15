現場安排「以米功代金」宗教聯名活動，鼓勵採買大甲區優質白米代替紙錢，環保愛地球，獲得信眾共襄盛舉。（張妍溱翻攝）

大甲鎮瀾宮舉行七朝清醮，吸引大批信徒見證宗教盛事。（張妍溱翻攝）

現場安排「以米功代金」宗教聯名活動，鼓勵採買大甲區優質白米代替紙錢，環保愛地球，獲得信眾共襄盛舉。（張妍溱翻攝）

大甲鎮瀾宮因廟宇漏水修繕、歷經2年多，在上個月完工，為重修慶成祈安七朝清醮盛典，15日晚間舉行「玉皇壇的啟燈儀式」揭開序幕，廟方將展開一系列活動，16日起鎮瀾宮總壇會開始迎接來自全國各地宮廟、寺、壇、府、家等前來慶賀、參與醮典，場面盛大。

時隔36年，鎮瀾宮舉行七朝清醮，吸引大批信徒見證宗教盛事，晚間熱鬧點燈，現場並安排「以米功代金」宗教聯名活動，鼓勵採買大甲區優質白米代替紙錢，環保愛地球，獲得信眾共襄盛舉。

鎮瀾宮指出，11月23、24日兩天，約逾百間宮廟，集結特色陣頭恭請神明前來，屆時大甲街上將湧踩街遊行隊伍，入醮壇進行建醮儀式；12月1日恭送王船，從12月7日起陸續7天有建醮科儀，邀全國媽祖信眾一起茹素齋戒，祈禱媽祖，風調雨順、國泰民安。

另建醮期間也有集章活動，有興趣的民眾可到鎮瀾宮內索取集章冊，集滿8個章，可獲得重修慶成祈安七朝清醮的紀念金牌或紀念龍銀；鎮瀾宮的建醮信仰圈裡包括大甲、大安、外埔、后里等區共53庄，一同共襄盛舉。