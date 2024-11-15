趙祖政（左）、陳彥成兩人在10000公尺淘汰賽激烈廝殺。（大會提供）

因為天兔颱風影響，2024台灣國際滑輪溜冰公開賽15日於高雄國際滑輪溜冰場第2天賽事，中場只休息30分鐘就進行賽事，去年杭州亞運勇奪競速溜冰男子1000公尺爭先賽銅牌、3000公尺接力賽金牌的29歲好手趙祖政，憑藉豐富的比賽經驗，單日在10000公尺淘汰賽和1000公尺爭先賽都以些微的差距驚險收下雙金。

今共進行1000公尺爭先賽、5000公尺淘汰賽和10000公尺淘汰賽三項決賽，但由於天氣轉陰恐下雨所致，賽事中午只休息30分鐘便加班趕賽程，亞運奪牌選手趙祖政成為全場焦點，他先在10000公尺淘汰賽大專社會男子組與跟他同樣29歲，也是這次比賽的代言人、有滑輪界「彭于晏」封號的陳彥成，廝殺到最後衝終點才分出勝負，趙祖政以14分24秒138奪下第一，以0.025秒些微差距打敗陳彥成摘金。

接著在壓軸的1000公尺爭先賽大專社會男子組決賽中，趙祖政又是在終點前才於中路突圍，靠著老道經驗衝刺壓線成功，以1分24秒833奪下單日個人第2金，僅以0.048秒勝過今年世錦200公尺爭先賽的銀牌、台灣超級新秀郭立陽。

儘管單日雙金到手，趙祖政卻認為自己狀況平平，他解釋：「才剛比完全民運，之後只有維持平常訓練量沒有多做調整。」

但從5歲開始接觸滑輪溜冰以來至今已24年，趙祖政坦言也有退役念頭，「看到後輩不少人才，現在比賽相對跟以前比較起來更加激烈，自己也沒有像過去那樣的宰制力，雖然多次動了想退休的念頭，但這次想休息的想法比以往更多，估計明年再比一年，可能會有想暫時休息的想法，接著就要看狀況再決定。」

明年趙祖政仍有滿滿賽程，他說：「明年除了世錦賽、亞錦賽和國內的全運會之外，可能會首次去參加世界運動會，當然這個比賽難度不小，但希望可以拿面獎牌後就可以好好考慮退下來的時間。」