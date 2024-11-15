韓國平均整形手術人數是世界第一，昔日曾有《女神降臨》、《我的ID是江南美人》相關題材作品，近日則有《FACE ME》，是韓國罕見的整外懸疑刑偵劇，甫開播包含男性因性別認知障礙隆胸、受暴女勇於揭露家暴與詐騙犯透過整形換臉逃過追查等案件，與社會議題與情感深度兼具，在韓國引起熱議。

《FACE ME》由《我的出走日記》李民基飾演整外神醫「車正宇」，與在《Penthouse上流戰爭》和金永大飾演雙胞胎兄妹的韓智賢主演，首次搭檔大11歲前輩李民基，飾演沒有解決心中疑惑、絕對會追查到底的女刑警，甫開播包含男性因性別認知障礙隆胸、受暴女勇於揭露家暴與詐騙犯透過整形換臉逃過追查等案件，劇情的社會議題與情感深度兼具，在韓國引爆話題。

韓智賢在《FACE ME》飾演熱血女刑警。（Hami Video提供）

厲害的是，劇中李民基只要看傷口就能還原現場犯案情況，一場韓智賢希望對方能透過醫術幫助受暴女取證情節，他除鼓勵受暴女勇於面對困難取證外，更將醫療情形交予警方，證明女方是惡意被男方施暴，因此讓案情逆轉，瞬間成為全民英雄，這場戲也讓韓網討論炸鍋，認為每一個女性都要好好保護自己，面對家暴，都要尋求專業協助，而不是逃避。

劇情中的反轉也是一大看點，李民基飾演的角色不僅因一封遺書被迫成為「落水狗」，從全民英雄瞬間變成全民唾棄對象，還在深夜遭到黑衣男子跟蹤並差點遇襲。隨著調查的深入，揭開了車正宇失去未婚妻、人生因此變調的悲傷過去。韓智賢飾演的李旼瑩在追查黑衣人時，竟發現對方是熟悉的面孔，充滿反轉的情節讓觀眾迫不及待的想看下一集。李民基將和韓智賢聯手開始查案，揭開彼此意想不到的過去並治癒受傷的心靈。

導演趙祿煥曾擔任夯劇《VOICE 2》共同執導導演，談及選角理由，強調拍攝前首要條件希望外貌是很現代、幹練的形象，而李民基和韓智賢都符合，「相處過後發現2人其實很有接地氣，有這個經驗後也讓我體悟到外貌果然只是偏見而已。」劇中韓智賢不管是在追擊犯人或是打鬥擒拿都有許多武打動作，趙導演稱讚，「智賢的運動神經比想像中更好，她的身體柔軟又靈活，讓我不禁想著為什麼她之前沒嘗試過動作戲呢？」

《FACE ME》每週三四於Hami Video、愛奇藝國際站、friDay影音與韓國同日跟播。