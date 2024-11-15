芯智訊報導，從市場目前傳出的資訊來看，Mate 70系列將擁有四款型號，包含Mate 70、Mate 70 Pro、Mate 70 Pro＋和Mate 70 RS非凡大師版。

外觀方面，Mate 70系列的後置鏡頭布局和上上代的Mate 50系列會比較接近。即三個攝影鏡頭和一個感測器，對稱排布在一個大的圓形模組內。中間部分是閃光燈，上面印有XMAGE的字樣。

Mate 70系列的鏡頭模組邊緣與機身背部之間應會有更平滑的設計，據稱，Mate 70 RS非凡大師版本的後置攝像頭模組則繼續採用「八邊形」設計，與上代設計風格保持統一。

材質方面，Mate 70、Mate 70 Pro預計依然會採用鋁合金邊框，而Mate 70 Pro＋則將採用鈦合金邊框，質感會有不小提升，Mate 70 RS非凡大師版本仍將採用陶瓷後蓋。

此外，華為Mate 70系列的螢幕邊框也會進一步縮窄，預計會標配1.5K的120Hz LTPO螢幕。不過，Mate 70標準版會採用單挖孔、直屏設計，僅支援2D人臉解鎖；而Mate 70 Pro、Mate 70 Pro＋以及Mate 70 RS非凡大師版本則會採用三挖孔、等深四曲面屏設計，並支持3D人臉解鎖。

不過，Mate 70系列的指紋解鎖方式，不再是屏下指紋了，而是採用側邊指紋解鎖，這一點網上曝光的手機殼已證實。至於為何會有這樣的變化，目前尚未得知。

處理器方面，Mate 70系列可能將搭載麒麟9100。根據曝光的疑似Mate 70樣機的硬體檢測資訊顯示，麒麟9100的CPU內核不再是華為定制的Taishan內核，而是採用Arm公版CPU IP，將包括1個主頻2.67GHz Cortex-X1超大核，3個2.32GHz Cortex-A78大核和4個主頻2.02GHz Cortex-A55能效核。至於GPU，麒麟9100將採用與麒麟9000s相同的Maleoon 9000 GPU，具體核心數量未知。此外，麒麟9100的NPU內核性能有望進一步加強，以提供端側AI能力，支援AI視頻、即時翻譯和文本摘要等功能。