日劇《民王R》改編自日本暢銷作家池井戶潤的同名小說，9年前的父子靈魂互換戲碼大受好評，這次以《民王R》在秋季檔爆笑登場，遠藤憲一從1人分飾2角，升級成與全國民眾隨機交換。

人氣女星ano為最新一集劇情穿上婚紗，官方IG也釋出婚紗照，引發粉絲熱烈討論，網友們紛紛留言高喊：「看到ano穿婚紗出場的瞬間，真的太美了，眼睛瞬間變成愛心！」沒想到遠藤憲一因為靈魂交換角色的緣故也變裝，細膩的演技則讓許多觀眾淚水在眼眶打轉。

與ano首次合作的遠藤憲一表示，「她的想法很有趣，看起來好像難以親近，但其實還滿好聊的」，因為先前在記者會上被問到「如果可以交換靈魂的話，想變成誰？」時，遠藤憲一當下回答：「因為很好奇ano的想法，所以想變成她。」結果沒想到ano竟回：「遠藤先生你跟我幾乎一樣喔。」讓遠藤憲一嚇了一跳。

ano為戲首披婚紗。（摘自官方X）

暌違9年演出續集，遠藤憲一開心說：「60多歲了還能接到這麼有趣、變化多端的角色，真的非常難得。」他常會和導演、製作人一起與交換對象進行劇本研讀，尋找表演的靈感，也分享了對角色「武藤泰山」的理解：「泰山這個角色最棒的地方就是『沒有跨越不了的高山』這種精神，我也想成為這樣的人。」

《民王R》每週三在friDay影音獨家更新。