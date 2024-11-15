根據美國國債鐘服務（Debt Clock）的統計數據顯示，美國國債本週五（15）首次突破36兆美元（約新台幣1170兆）大關，創下歷史新高。回顧今年1月初，國債總額才剛突破34兆美元（約新台幣1104兆）。

US National Debt Reaches New All-Time High of $36 Trillion💰 pic.twitter.com/y1CEV22O7d — S p r i n t e r (@SprinterFamily) November 15, 2024

先前，共和黨人曾批評美國總統拜登的政策，認為其政策導致國債增加。國際貨幣基金組織（IMF）在6月的美國經濟評估報告中強調，美國必須緊急應對國債問題，預計到2032年，美國國債將達到GDP的140%。IMF指出，公共債務與GDP比率的持續上升必須緊急停止。

IMF表示：「如此高的赤字與債務，會對美國及全球經濟構成越來越大的風險，可能導致財政融資成本提高，並增加到期債務順利展期的風險。」

根據美國國會預算辦公室的預測，到2034年，美國國債將超過50兆美元（約新台幣1625兆），該機構估計，2029年至2034年間的年均GDP增長率將為1.8%。

國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行（World Bank）10月21日於華盛頓特區展開年會，重點討論全球債務危機及如何挽救由美國主導的國際金融秩序。目前，全球公共債務已飆升至100兆美元（約新台幣3209兆），當時美國自己就占超過33%，債務達35.75兆美元（約新台幣1147兆），如今已達36兆美元。