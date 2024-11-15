澎湖漁民14日上午在七美西南外海作業，突然發現一艘懸掛大陸五星旗的056型飛彈護衛艦通過，旁邊則有我海軍的成功級巡防艦伴行監控，雙方保持安全距離航行。退役少將栗正傑表示，澎湖海域突然出現056 ，我們要有這種警訊，是不是灰色地帶作戰已經在漸漸提升。

栗正傑15日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，以前是共機擾台，越過中線，老百姓比較沒感，因為看不到飛機。這次對岸軍艦這次在七美海域出現，澎湖漁民會不會有感，這是我們要注意的。

栗正傑認為，接下來會不會在小琉球也看到076，若是4萬噸級的076開到這個地方，國安單位不可以掉以輕心。以前在澎湖海域沒有出現056 ，現在突然來了，若在澎湖海域三不五時發現民兵船，不管澎湖鎮疆操演或是台中外海實施實彈射擊，是針對民兵船，我們要有這種警訊，到底後續會怎樣 ，是不是灰色地帶作戰已經在漸漸提升。