日本AV女優辻井穗乃果以H級魔鬼身材及驚人長舌聞名，在社群上擁有30多萬粉絲追蹤。平時喜愛透過社群分享生活的她，日前曬出一段運球上籃的影片，看起來架式十足，原來她曾是國家代表隊的候補，而震撼畫面釋出不到1天，就吸引百萬人觀看。

辻井穗乃果14日在社群分享一段僅10秒的影片，只見她穿著黑色上衣及米色短裙，認真運球上籃的模樣相當有架式，並附文寫下「不相信我曾是日本代表隊候補嗎？」累積800多萬人觀看。原來她是在回應近期受訪的內容，她透露從國小就開始接觸籃球訓練，也因為打籃球，身高有了驚人成長，甚至入選為日本代表隊的候補球員。

辻井穗乃果10秒運球片曝光。（圖／X@tsujiiHonoka）

不過辻井穗乃果表示，高中後毅然決然停止打籃球，因為「想像普通的女生那樣生活」，更懷疑過自己：「身高這麼高，對於一個女生來說，真的好嗎？」於是畢業後努力考上美容師執照，並工作了6年，後來身上負擔的債務越來越多，美容師每個月收入只有10萬日圓（約新台幣2.8萬元）左右，根本不夠她生活，才決定踏入AV界。

事實上，辻井穗乃果去（2023）年發生一起重大車禍，不僅頭部、鼻子骨折，臉部還遭受重創縫了15針，原本以為就此引退，所幸恢復狀況順利，如願回到工作崗位，還因此修復了與家人間的關係。她過去從事AV女優幾乎與家人斷絕聯繫，但在住院期間，全家人拋開成見探望她，媽媽還心疼表示「妳這孩子真是……」，與家人溫馨和解，相當感人。