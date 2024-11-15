民眾黨立委黃珊珊。（本報資料照片）

立法院今（15）日由藍白陣營聯手闖關「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」第16條修正草案，最終三讀通過，代理主委翁柏宗將於12月1日起卸任。投票過程中，民眾黨立委黃珊珊未出席投票。她在臉書解釋，今天早上開完記者會，媽媽住院，接到看護電話，急著趕去醫院，沒能参加投票，也向黨團請假。

立法院今（15）日由藍白陣營聯手闖關「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」第16條修正草案，要求行政院必須於今年12月1日起施行上個會期通過的延任條款刪除案，讓代理主委翁柏宗「如期卸任」。最終經立法院院會表決，最終藍白聯手以55：48票，最終三讀通過，翁柏宗將於12月1日起卸任。

立法院於上會期修正通過《NCC組織法》，規定NCC委員改為「任滿得連任一次，已連任者不得再任」，及刪除延任規定，同時增訂如因立法院不同意或出缺致委員人數未達足額時，行政院長應於3個月內補足提名。未料行政院在新法公布後，走巧門規定施行日由行政院定之為由，逕自宣布原副主委翁柏宗延任並暫代主委一職。

本會期闖關《NCC組織法》第16條修正草案，藍白也共擬修正動議，將實施時間「由行政院定之」改成「自修正公布日施行」。換言之，只要此案今天在立院院會通過三讀，待立院送總統府及行政院，若在行政院未提覆議情況下，總統應於收到後10日內公布實施，翁柏宗就無法繼續代理主委。

經院會兩次表決後，出席103位，贊成藍白修正動議共55票，反對48票，經立法院長韓國瑜敲槌，法案三讀通過，翁柏宗確定將於12月1日起卸任。

投票過程中，民眾黨立委黃珊珊未出席投票。她在臉書解釋，今天早上開完記者會，媽媽住院，接到看護電話，急著趕去醫院，沒能参加投票，也向黨團請假。