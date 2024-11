再過2個月就要回歸白宮重新執政的美國前總統川普(Donald Trump)周四(14日)宣布提名70歲的小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)掌理衛生與公共服務部(HHS),兌現競選支票。川普這項人事案再度震驚政壇,讓這位出身美國政壇大家族的「反疫苗」聞人又被貼上「危險」標籤。美國財經雜誌《富比世》(Forbes)周四整理過去20年小羅勃甘迺迪發布的10大陰謀論,不僅10個手足至少4人曾公開批評他,就連老婆、侄兒也與他的某些言論劃清界線。

COVID-19攻擊特定種族

一、新冠肺炎(COVID-19)攻擊特定種族,其餘種族免疫:今年7月小羅勃甘迺迪在募款餐會聲稱「新冠肺炎以白人與黑人(非裔)為攻擊目標」、「免疫力最強的是阿什肯納茲猶太人(Ashkenazi Jews,居住現今中東歐地帶的猶太人)與中國人」。他在《紐約郵報》披露的畫面還說,美國「投入好幾億美元研究針對種族的微生物」,烏克蘭的實驗室收集了俄國人、中國人的DNA,「如此便可依照種族鎖定群眾」。

大規模槍擊與處方藥有關

二、大規模槍擊事件與處方藥有關:小羅勃甘迺迪最近在Twitter音訊空間(Twitter Spaces)討論大規模槍擊案時歸咎於處方藥物,例如憂鬱症藥物百憂解。他向原名Twitter的社群平台X老闆馬斯克(Elon Musk)表示「百憂解上市之前,我們幾乎沒發生過這類事件」。美國事實查核網站「政治真相」(PolitiFact)引述專家說法稱,精神科藥物與大規模暴力行為之間並無經由科學確認的關聯存在。

2004年總統大選「被偷了」

三、2004年總統大選「被偷了」:2006年小羅勃甘迺迪在《滾石》雜誌撰文稱,他「確信」2004年總統選舉有人使詐,導致共和黨候選人小布希(George W. Bush)從民主黨對手凱瑞(John Kerry)手中偷走勝選結果。但2005年民主黨分析顯示,俄亥俄州選舉系統發生故障,沒有發現舞弊證據。

甘迺迪總統遭暗殺 中情局涉案

四、中情局涉及前總統甘迺迪(John F. Kennedy)暗殺行動:這是小羅勃甘迺迪多年來一再重申但毫無根據的言論,今年大選他接受福斯新聞網尚漢尼提(Sean Hannity)訪問時舊話重提。不過,美國聯邦政府負責調查此案的「華倫委員會」(Warren Commission)認定凶手奧斯華(Lee Harvey Oswald)是單獨犯案。

行刺父親凶手判錯人

五、「暗殺父親的凶手可能是冤獄」:小羅勃甘迺迪對於曾任美國司法部長、民主黨總統候選人的父親羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy)1968年遇刺案的凶手席漢(Sirhan Sirhan)遭定罪一事提出質疑。席漢的律師近年宣稱他受到催眠脅迫而犯案。

製藥業砸錢挺民主黨

六、製藥業砸錢支持民主黨:俗稱「歐巴馬健保」(Obamacare)的《平價醫療法》(Affordable Care Act)2010年生效後,小羅勃甘迺迪在Twitter音訊空間聲稱「藥廠提供民主黨的錢比給共和黨的多」。美國保健新聞網站Stat News分析顯示,1990年至2020年之間,全美最大的23家藥廠與2大製藥業組織在16次大選多達14次支持的是共和黨。

瑞士人擁槍比例與美國相近

七、瑞士人擁槍比例與美國人差不多:小羅勃甘迺迪尚未退出2024大選之前,他誓言「不會奪走任何人的槍枝」,他還聲稱瑞士與美國民眾擁有槍枝的程度不相上下,這項說法不久就遭到打臉。根據日內瓦國際關係暨發展高等學院(Graduate Institute of International and Development Studies in Geneva)小型武器調查,美國每100人平均擁槍120.5枝居全球之冠,稅則為27.6枝。

新冠病毒經過基改

八、新冠肺炎病毒經過基因工程改造:小羅勃甘迺迪在Twitter音訊空間表示「新冠病毒顯然是生物武器問題」,與一些極右翼國會議員的說法相同。美國情報機構表示,新冠病毒可能源自於實驗室事故,但並未發現任何證據支持病毒是故意外洩。

佛奇與比爾蓋茲誇大疫情

九、白宮前醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)與微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)誇大新冠疫情,部分原因是為推廣疫苗:小羅勃甘迺迪2021年出版著作《佛奇真面目》(The Real Anthony Fauci),他在書中指責前述2人藉由對媒體與公衛領域施加巨大影響,發動一場「針對西方民主的歷史級政變」。他還提倡使用未經官方衛生機關核准的方法治療新冠肺炎,例如抗寄生蟲藥物伊維菌素(Ivermectin)。

疫苗恐致自閉症

十、疫苗可能引起自閉症:早在新冠肺炎出現之前,小羅勃甘迺迪多年來不斷宣揚這個論點。他2006年在《滾石》撰文主張,疫苗的防腐劑「硫柳汞」(thimerosal)似乎是自閉症確診人數增加的原因,政府明知如此卻「故意允許製藥業毒害一整代美國兒童」。然而現代疫苗配方原則上已汰用「硫柳汞」(thimerosal)。美國疾病管制暨預防中心(CDC)、世界衛生組織(WHO)等許多具有公信力的衛生機構均有共識,疫苗與自閉症之間尚未發現可信的關聯。

家人親戚不買帳

小羅勃甘迺迪畢業於哈佛大學,曾任環境律師,2023年之前一直是民主黨人。對於各界老是稱他「反疫苗論者」,他多次駁斥並自稱不反對接種安全的疫苗,也讓子女接種。他今年一度以獨立身分參加2024總統大選,10個兄弟姊妹有4人公開聲明其參選行動「危險」,包括羅利(Rory Kennedy)、凱瑞(Kerry Kennedy)、約瑟夫(Joseph P. Kennedy II)、凱瑟琳(Kathleen Kennedy)聯合聲明稱他「與我們的父親同名,但不具備同樣的遠見、價值觀或判斷力」。侄子喬(Joe Kennedy III)譴責他前述的新冠肺炎言論「傷人且錯誤」。他2022年把疫苗強制接種令與納粹德國比較,女演員出身的妻子海因斯(Cheryl Hines)在推特發文「他的觀點不代表我的觀點」。