美國總統大選期間,亞裔選票成為關鍵的討論焦點。唯一一位在美國傳統黑人大學任教的亞裔音樂教師張顗博士,來自台灣,他以卓越的教學成就和無私的精神,致力於將自己所學奉獻給最需要幫助的學生,譜出了一條不一樣的教育之路。

張顗 15 歲就到美國求學,本來準備在大學攻讀理工科,但17 歲那年他參加了印第安納大學的鋼琴夏令營,被音樂深深吸引與感動,最終在電機系和音樂系之間選擇了後者,並一路讀到博士。

塔斯基吉社區音樂工作坊師生集體合照。(張顗博士提供)

張顗的美國求學之路充滿挑戰,他在歐柏林音樂學院(Oberlin Conservatory of Music)獲得學士學位,隨後在曼尼斯音樂學院(Mannes School of Music)攻讀碩士期間,於 2016 年獲得校長獎學金。2020 年,他以優異的表演成績獲得史坦威畢業獎(Steinway Award),同年以全額獎學金考入堪薩斯大學(University of Kansas)博士班,並且榮獲《卡爾和佛蘭西斯.海文.普雷》優秀畢業生獎項。

拿下了博士學位的張顗選擇留在在美國阿拉巴馬州塔斯基吉大學文理學院美術與表演藝術系擔任鋼琴音樂教師。塔斯基吉大學是阿拉巴馬州一所具有豐富歷史遺產的私立傳統黑人院校,地處全州家庭平均收入最低的梅肯縣,許多學生因家庭和生活的壓力被迫輟學。

張顗博士的學生Joseph Wiley在塔斯基吉社區音樂工作坊教授鋼琴課。(張顗博士提供)

張顗憑藉其傑出的教學能力和獨特的教育理念,激發學生們的音樂熱情和學習動力。即使在面臨諸多困難的情況下,他依然堅持幫助學生實現他們的音樂夢想。在一次課堂上,一位學生因表哥被謀殺而缺課,另一位學生則因需要半工半讀,經常加班到晚上九、十點,無法完成作業。張顗很感慨:「在我們表演藝術系裡,有很多具有高天賦的學生,卻因從小缺乏經濟支持和系統化的訓練,沒能打好基礎。」

為了更廣泛地傳播音樂教育,張顗博士發起並創立了「塔斯基吉社區音樂工作坊」,這是他在美國黑人社區的一項重要貢獻。從策劃到開辦,他親力親為,籌措經費、場地,訓練系內學生協助教學,面對諸多質疑和挑戰,他一間間學校、一座座教堂,親自演示說明,最終克服萬難。2024年5月5日,「塔斯基吉社區音樂工作坊」終於成立,當地人學習音樂的熱情也被激發,紛紛詢問未來學習音樂的可能性。對此,系主任巴爾博士也在籌思成立社區音樂學校的可能性。

張顗回憶起自己曾在一個貧民區教會創立免費鋼琴課程的經歷,萌生了創辦「塔斯基吉社區音樂工作坊」的理想,「我的願景是普及音樂教育,很多孩子只是缺乏學習和探索的機會,有天賦加上機會,絕對可以成就更多人的未來。」

張顗用音樂教育跨越種族界限,傳遞生命的希望和力量,不僅提升了學生的音樂素養,更為社區帶來了深遠的積極影響。