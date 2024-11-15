近期寶可夢手遊上線後，寶可夢話題持續燃燒，而設計師品牌Vandy the Pink的全新聯名系列正式發表，也讓潮流界為之瘋狂，這次聯名的品項相當多元，其中將熱門寶可夢特色還原的連帽外套，只要穿上彷彿就化身成為了寶可夢，讓人忍不住直呼「對不起了錢錢！」

New Jeans、Jay Park都曾在演出、MV中穿著Vandy the Pink的作品。（摘自IG）
New Jeans、Jay Park都曾在演出、MV中穿著Vandy the Pink的作品。（摘自IG）
Lisa、Billie Eilish都曾穿著Vandy the Pink的作品。（摘自IG）
Lisa、Billie Eilish都曾穿著Vandy the Pink的作品。（摘自IG）

由藝術家 Junghoon Son 創立的設計師品牌Vandy the Pink，以翻玩精品元素、單品，並重新融入自己的創作的風格為人熟知，近期因韓星Jay Park、New Jeans、Lisa、Billie Eilish 穿著而更加受到關注。

Vandy the Pink x Pokemon聯名系列，將於11月19日發布。（摘自Vandy the Pink IG）
Vandy the Pink x Pokemon聯名系列，將於11月19日發布。（摘自Vandy the Pink IG）
Vandy the Pink x Pokemon聯名系列，將於11月19日發布。（摘自Vandy the Pink IG）
Vandy the Pink x Pokemon聯名系列，將於11月19日發布。（摘自Vandy the Pink IG）

這次Vandy the Pink在官方社群曝光與Pokemon的全新聯名系列，這次聯名所運用到的寶可夢包含超夢、快龍、耿鬼、、嘎啦嘎啦、腕力、卡比獸、太陽伊布、月亮伊布等，橫跨的單品包含連帽外套、T-shirt、帽T、牛仔褲以及棒球外套等，其中擁有噴火龍剪影的棒球外套，以及毛絨的連帽外套都是這次聯名很值得入手的單品。該系列預計將於11月19日開賣。

村上隆創立鞋履品牌「Ohana Hatake」。（摘自Ohana Hatake IG）
村上隆創立鞋履品牌「Ohana Hatake」。（摘自Ohana Hatake IG）

另外知名藝術家村上隆日前也宣佈將推出全新的鞋履品牌「Ohana Hatake」，品牌名字有「花田」之意，目前已經曝光的是以他標誌性花卉點綴的 Ohana Full-Bloom 拖鞋以及Surippa Ohana ，根據貼文村上隆表示鞋履均是與 VIOLET ST 合作開發製成。

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