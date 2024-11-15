近期寶可夢手遊上線後，寶可夢話題持續燃燒，而設計師品牌Vandy the Pink的全新聯名系列正式發表，也讓潮流界為之瘋狂，這次聯名的品項相當多元，其中將熱門寶可夢特色還原的連帽外套，只要穿上彷彿就化身成為了寶可夢，讓人忍不住直呼「對不起了錢錢！」

New Jeans、Jay Park都曾在演出、MV中穿著Vandy the Pink的作品。（摘自IG）

Lisa、Billie Eilish都曾穿著Vandy the Pink的作品。（摘自IG）

由藝術家 Junghoon Son 創立的設計師品牌Vandy the Pink，以翻玩精品元素、單品，並重新融入自己的創作的風格為人熟知，近期因韓星Jay Park、New Jeans、Lisa、Billie Eilish 穿著而更加受到關注。

Vandy the Pink x Pokemon聯名系列，將於11月19日發布。（摘自Vandy the Pink IG）

Vandy the Pink x Pokemon聯名系列，將於11月19日發布。（摘自Vandy the Pink IG）

這次Vandy the Pink在官方社群曝光與Pokemon的全新聯名系列，這次聯名所運用到的寶可夢包含超夢、快龍、耿鬼、、嘎啦嘎啦、腕力、卡比獸、太陽伊布、月亮伊布等，橫跨的單品包含連帽外套、T-shirt、帽T、牛仔褲以及棒球外套等，其中擁有噴火龍剪影的棒球外套，以及毛絨的連帽外套都是這次聯名很值得入手的單品。該系列預計將於11月19日開賣。

村上隆創立鞋履品牌「Ohana Hatake」。（摘自Ohana Hatake IG）

另外知名藝術家村上隆日前也宣佈將推出全新的鞋履品牌「Ohana Hatake」，品牌名字有「花田」之意，目前已經曝光的是以他標誌性花卉點綴的 Ohana Full-Bloom 拖鞋以及Surippa Ohana ，根據貼文村上隆表示鞋履均是與 VIOLET ST 合作開發製成。