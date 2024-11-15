知名玩具YouTuber冰凍郎近日發布影片，踢爆某玩具店加盟招商的話術陷阱，揭示其以「淨利30%」等不實承諾吸引投資者，最終導致加盟者蒙受重大損失。冰凍郎強調，拍攝影片的初衷在於維護玩具產業的公平與透明，並希望藉由此次曝光提醒大眾，加盟不是一場美夢，衝動決策可能導致血本無歸。

冰凍郎表示，一位受害玩具加盟商投訴，指控加盟計劃存在嚴重不實話術，成本投入80萬元後，卻遭遇多重經營困難，但合約內容卻未明確說明加盟者能獲得的實際服務或支援。 一開始加盟主的話術相當吸引人，如「淨利30萬」將近40%的獲利率利誘，加上裝潢設計全面包辦、廠商採購上游資源提供等，讓毫無相關經驗的投資新手心動不已。然而，加盟後不僅沒獲得相應內容，更無法獲得損益表或貨品銷售預估，在經營初期便陷入困境，懷疑自己淪為「割韭菜」對象。

冰凍郎指出，和受害者一同尋求律師諮詢，深入檢視合約條款，結果發現多處不合理之處，像是未清楚列明加盟者所能獲得的服務、強制規定進貨量、高於市場的裝潢費等等，這些漏洞反映出招商方，試圖利用新手加盟商的資訊不對稱牟取利益。

冰凍郎強調，目前該加盟業者已有意願進行和解，雙方預計在第三方公證單位的協助下達成協議。此外，冰凍郎承諾將免費提供專業輔導，協助受害加盟商重新調整經營策略，展現他對產業負責任的態度。冰凍郎也再次呼籲其他潛在投資者，在面對類似加盟計劃時務必冷靜評估。魔鬼往往藏在細節裡，缺乏透明度的招商計劃，只會讓人賠上心血與財富。

冰凍郎認為，這段影片不只是為了幫助個案，而是希望透過曝光，促進產業的健康發展，讓真正對玩具產業充滿熱情的投資人不再被蒙蔽。透明、公平的市場環境，才能讓產業穩健成長，而不是建立在對新手投資者的剝削之上。

冰凍郎最後說，影片一經發布，迅速在社群媒體間引起熱烈討論。不少玩具迷紛紛留言支持調查行動，並感謝他的提醒。藉由此次揭弊事件，除了品牌形象進一步提升，也強化了他在揭發市場不公行為上的公信力，吸引了更多潛在受眾的關注。