韓國選秀節目《PROJECT7》由雕刻美男演員李洙赫擔任主持人，首度迎來殘酷的淘汰排名公佈，除了導師給分之外，全球粉絲也參與投票，考驗人氣與實力，節目從100人到只留下70人進到下一輪，其中最受注目的台灣男孩吳宸宇一開口就讓老師折服，順利取得晉級資格，興奮大喊：「不用回家了！」而前7名暫由全珉稢、櫻田健真、金成旼、金施勳、馬靖翔、張汝遵、徐竟培拿下，下一輪節目將進行「黑白對決生存戰」。

《PROJECT7》節目公布首次選秀名次的方式，是以10名一輪，由淘汰臨界點第69名往前公布，而第70名是誰，淘汰結果究竟如何，得等到最後一刻才知曉，所有練習生都十分緊張，公佈到第50名的區間時，台灣練習生吳宸宇忐忑地向其他選手表示：「如果這一輪（公布）如果沒有，我就先回家了。」所幸在最後一刻聽到自己的名字，露出燦爛的笑容與現場的練習生們擁抱，激動大喊：「我不回家了。」吳宸宇以全球票數24萬3999票，第51名晉級，取得前進下一個賽制的門票。

吳宸宇（中）分組評價賽中擔任中心主唱，溫暖厚實的嗓音備受稱讚。（LINE TV提供）

來自屏東的吳宸宇，除了擁有濃眉大眼，還被評價為「擁有穩定歌唱音調的練習生」，先前在分組評價賽中擔任中心主唱，挑戰IU的抒情歌〈Love wins all〉，溫暖厚實的嗓音一出，讓導師李海印睜大雙眼讚嘆「唱得也太好了吧！」另一位導師Ryan更滿意地向其他導師介紹「這是宸宇，You Know？」在現場練習生也起雞皮疙瘩，而合宿生活的KTV之戰當中，亦被製作單位視為「歌唱組王牌候補6號」，獻唱盧廣仲的〈刻在我心底的名字〉同樣令人印象深刻，累積不少粉絲，高喊「一定要出道！」

全珉稢（右）、櫻田健真爭奪首輪排名第一。（LINE TV提供）

另一位高人氣成員全珉稢，來自已經出道過的男團BAE173，為了能夠爭取到更多舞台而前來參加《PROJECT 7》，並展現出成功的迫切感，加上舞蹈、歌聲、外貌都非常超群，讓他從節目剛播出時就擁有超高人氣，已連續2週蟬聯榜首之位，首輪淘汰賽中也不負眾望，以426萬分的超高分奪下第一；但緊接在後的日本籍選手櫻田健真不遑多讓，僅以10萬分之差緊追在後，戰況激烈，全珉稢本人對此亦相當有危機感，在公布名次前就向主持人李洙赫表示：「真的不想讓出這個第一名，但健真的人氣真的很高，感覺真的會被搶走。」健真聽到之後則是說：「我覺得我能搶走！」自信發言讓現場氣氛瞬間沸騰。

節目最終留下的70位練習生，由全球觀眾組成的「世界召集人」投票重新分裝5組戰隊進行比賽，隨著比賽推進還得面臨要再次「拆裝」的命運，分數最高的練習生與「被選上的練習生」將組成白隊，其他「沒有被選上的練習生」則要組成黑隊，上演「黑白對決」再次淘汰半數練習生，新的考驗即將來臨。《PROJECT7》每週六早上10點在LINE TV獨家播出。