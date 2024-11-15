台南市動保處前往市立馬術場附近捕捉流浪狗。（市府提供／洪榮志台南傳真）

去年12月才重新啟用的台南市立馬術場，數度被當地流浪狗群入侵，導致馬匹3死2傷，損失慘重。台南市動保處15日下午前往捕捉，發現4隻具攻擊性的流浪狗，工作人員使用麻醉槍當場逮捕2隻，但在準備帶離現場時，被2名愛媽阻擋，經報請警方到場後，才順利將落網的流浪狗帶走，後續還將持續圍捕且不會再回置。

市府農業局代理局長陳仲杰表示，由於台南市立馬術場附近的流浪狗，已對人民財產造成重大損害，動保處14日會勘後，先設置3只誘捕籠，15日下午再安排多組人力攜帶麻醉槍展開圍捕。大約下午2、3點左右，工作人員以麻醉槍射中4隻狗，最後尋獲2隻，但當工作人員準備要將2隻狗載到收容所時，突然有2名愛媽騎機車拍打廂型車要求停下，不讓狗被帶走。

陳仲杰指出，工作人員擔心發生意外，立即報請員警到場後，將2名愛媽隔開溝通，才順利離開。據了解，這2名愛媽要求不要將流浪狗帶走，也不要再捕捉了；但因當地流浪狗具有攻擊行為，基於保障公共安全及減少財產損失，還是會持續捕捉不再回置。

市議員蔡淑惠、蔡育輝、李中岑今天總質詢自由發言指出，日前台南市立馬術場內的馬兒，頻遭附近的流浪狗集體攻擊，造成1隻賽馬、2隻寵物馬死亡，另有1隻賽馬、1隻寵物馬受傷。流浪狗不僅攻擊追逐賽馬，導致賽馬受驚嚇逃跑自撞死亡後，還進入寵物馬的馬廄啃咬、吃馬肉，現場慘不忍睹，經調閱監視器發現攻擊的遊蕩犬多達9隻。

3人認為，具攻擊性的流浪狗不應該放任四處遊蕩，不僅對馬場的馬兒是一大危害，也對當地的民眾、小孩造成威脅。此次被圍攻死亡的寵物馬個性十分溫馴且親人，經常出現在附近的社區，可說人見人愛。

不料，在附近餵食浪浪的愛媽得知，還對馬術場人員放話，如果浪浪少一隻，她們一定會檢舉馬場。3名議員強調，愛護動物、保護動物是好的，但面對的是會攻擊人和其他動物的浪浪，請動保處一定要堅持立場，不畏干擾。