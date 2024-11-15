鍾姓男屋主正在洗澡傳出爆炸聲，11歲兒子在3樓房間看到家中起火，嚇得靠近窗戶喊救命，消防員架梯將父子救出，火勢約半小時後順利撲滅。（高雄市消防局提供／林雅惠傳真）

高市楠梓區朝明路15日晚間7時45分傳出火警，消防局獲報出動後，立即出動13車31人前往搶救，現場為3樓透天建築物頂樓加蓋，於地下室燃燒雜物，火勢於晚間8時14非撲滅，於3樓架梯救出一對父子，皆未受傷未送醫，詳細起火原因深入調查中。

據悉，當時40歲鍾姓男屋主正在洗澡傳出爆炸聲，11歲兒子在3樓房間看到家中起火，嚇得靠近窗戶喊救命，消防員架梯將父子救出，火勢約半小時後順利撲滅，詳細起火原因由火調科調查。