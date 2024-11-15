美國政府達成初步協議，為台積電提供融資，將支持鳳凰城的3座新工廠。當台積電實現短期目標時，政府將分批向其提供資金，第一座工廠預計將於明年啟用。

鳳凰城投資案總金額約650億美元，美方表示，該項目將在這未來10年內創造6,000個製造業就業機會、2萬個建築業就業機會以及超過1萬個相關就業機會。

拜登在聲明中表示，這項外國直接投資是美國歷史上最大的新工廠項目，這次宣布的補助是晶片法案推動過程中「目前為止最重要的里程碑之一」。法案經費約390億美元，旨在支持美國製造業。

拜登表示，該協議「展示我們如何確保迄今為止的進展，將在未來幾年繼續推進，造福全國各地的社區」。

外媒報導，美國政府已達成多項協議，約定提供數十億美元的資金，然而尚未有任何資金正式撥款。大部分資金已經獲得分配，台積電是繼Polar Semiconductor後第二家完成協議的公司，部分產業高層對政府緩慢的步伐表達失望。