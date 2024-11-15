雖天兔已減弱為輕度颱風，但南部及東南部影響仍相當顯著，其中南投縣回報有一組5人登山團體失聯，研判係因山區收訊不佳或無訊號致未能聯繫，內政部長劉世芳指示，請相關單位持續與南投縣政府保持密切聯繫，適時回報處置情形。

中央災害應變中心今（15）日晚間9時時召開第6次工作會報，劉世芳表提到，晚間8時天兔暴風圈已接觸台灣南端陸地，風雨將明顯增強，請各縣市政府，特別是颱風中心行經附近之屏東、台東、高雄等縣市，加強轄內各類大型廣告看板、建築鷹架、路樹、電線桿之加固與補強，以免發生危險。

劉世芳表示，請各部會及縣市災害應變中心持續落實災情查、通報作業，如有人命傷亡災情，請填報及上傳EMIC系統等作業，如遇災害發生而不足因應時，請立即向中央請求支援調度。另南投縣5名登山客，因山區收訊不佳或無訊號致未能聯繫，仍請疏散撤離組持續與南投縣政府保持密切聯繫，適時回報處置情形。

針對交通管制，劉世芳指示，交通工程組需持續掌握易致災道路情形，視降雨情形作好相關警戒措施，如有相關道路通阻、航空及海運班次停駛等資訊，請隨時發布訊息提醒民眾周知。另針對未來24小時淹水一級及二級警戒區域，請水電維生組提醒地方政府，特別是台東縣、屏東縣、台南市、高雄市，即早完成防洪設施整備及抽水機具預劃工作，並注意各河川水位以及水門、抽水站的運作，以因應災害發生後之緊急調度，同時注意水庫洩洪及分流時機，並應做好下游預警通報措施。

劉世芳特別提醒，目前農業部已對台東縣3鄉16條（太麻里鄉、卑南鄉、金峰鄉）發布土石流黃色警戒，因台灣各地已歷經凱米、山陀兒、康芮颱風影響，二次災害風險較高，請地方政府針對所轄易成孤島地區，視需要提前進行預防性疏散撤離及收容安置作業，並做好收容處所糧食、飲用水、緊急通訊設備、發電機整備。

劉世芳強調，颱風過後造成土石崩塌等二次災害，再加上適逢周休二日，請災害防救科技中心與中央氣象署針對17、18日東北部地區的雨量與災害潛勢進行研判，以供各部會及地方政府參考。另對於擱淺之鈺洲啟航船隻，因執行抽油作業之橋式起重機固定樁出現鬆動而暫停工作，考量安全，請交通工程組持續保持高度警戒。