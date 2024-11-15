世界12強棒球賽16日晚間上演傳統好戲中日大戰，大會15日晚間公布兩隊先發投手，中華隊推出台鋼雄鷹左投陳柏清，日本則一如此前宣布，派上最快球速157公里的阪神虎右投才木浩人。

陳柏清並非來自棒球名門，2021年參加中職選秀不幸落榜，隔年才在第8輪被新軍台鋼挑中。但他進職棒成長迅速，去年贏得中職二軍的自責分率與三振王，今年在一軍繳出6勝10敗、自責分率3.53的成績，是中職目前最出色的本土先發左投。

26歲的才木浩人今年則在日職先發出賽25場，投出13勝3敗、自責分率1.83的生涯年。這位身高189公分的右投擁有極品火球，對捷克熱身賽中繼投9人飆出7K，近況十分出色。這次12強是他首次身穿「侍日本」球衣出國比賽，首戰就要面對大巨蛋的台灣熱情球迷，明天3萬3千張門票已經售罄。

中華隊從2003年亞錦賽以來，對陣全職業陣容的日本隊不僅7戰盡墨，且只有兩場輸不到5分，一個不慎就遭KO。而2004雅典奧運王建民續投遭高橋由伸轟出兩分炮，2013經典賽複賽被日本盜壘成功＋關鍵安打追平，中華隊最終都以1分飲恨。