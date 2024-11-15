女星舒淇（林立慧）出道29年，今年首次自編自導電影《女孩》也預計將在明年上映，除了忙於工作，她也不時會和粉絲分享日常，14日她在IG曬出旅遊短片，片中出現林心如、林熙蕾2大知名女星，3人友愛互動，讓粉絲相當驚喜。

舒淇14日在IG分享和林心如、林熙蕾一起出國旅遊影片，配上BLACKPINK成員Rosé和火星人布魯諾合作的大熱歌曲《APT.》，影片由舒淇掌鏡，三人一起去看山景、吃冰淇淋、享受美食，可以看到三大美女都素顏出鏡，戴著帽子、搭配簡單帽T和牛仔褲看起來十分休閒。

舒淇分享「林家女孩150之旅」影片。（圖／翻攝舒淇IG）

影片最後還放三人在飯店房間裡的自拍，看得出來是幾個人玩了一整天，準備要睡覺前的樣子，林心如和林熙蕾穿上睡衣躺在床上，舒淇則是負責掌鏡，開心的對著鏡頭比YA，展現三人美好閨密情。

舒淇、林熙蕾、林心如素顏床照曝光。（圖／翻攝舒淇IG）

舒淇配文寫下「好久不見之林家女孩150之旅」幽默透露三位姓林女孩，年齡加起來快要150歲，一點也不介意年齡問題，林心如留言：「開心開心150。」、林熙蕾留言：「好開心！謝謝老公、」影片曝光後，粉絲驚喜表示：「原來大明星平常拍照也跟普通人擺一樣的姿勢」、「人好美bgm好聽」、「林家的孩子最美」、「都是我喜歡的姐姐」、「台灣美女」。