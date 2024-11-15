但在美元走強下，15日日圓匯價依舊承壓，亞洲盤跌到156.75日圓兌1美元的4個月低點。與9月高點相比，日圓兌美元已跌了將近11％，14日貶破156日圓水位，是7月來首見。

日本內閣府15日公布，第三季GDP季增年率0.9％，雖超出市場預估中值0.7％，但相較第二季修正後的2.2％明顯放緩。

若未經年化，Q3GDP季增0.2％符合預期，也不及第二季的0.5％。

日本第三季經濟成長減速，歸咎於資本支出乏力下滑0.2％，而這正是民間需求導向式成長的關鍵驅動力。經濟學家表示，海外經濟體成長放緩，對晶片製造設備等機械投資帶來下行壓力。

但占日本經濟產出超過5成的私人消費意外亮眼，增長0.9％優於市場預估的0.2％，也比第二季修正後的0.7％增幅強。

經濟學家認為，消費增溫，日本央行總裁植田和男上個月放鷹，加上日圓近來走貶推升進口成本，意味近期將迎來日銀升息。

調研機構凱投宏觀亞太區主管提利安特（Marcel Thieliant）指出，第三季消費支出強勁，對日銀升息應會起鼓舞作用。他預期日銀在12月政策會議，將再度發動升息。

不過對於日本私人消費支出報喜，仍有經濟學家持保留態度。野村證券經濟學家田橋健吾（Kengo Tanahashi）表示，日本消費大增令人意外，但這可能是一次性因素，例如汽車生產在安全認證醜聞後復甦，或受到減稅的提振。

法國農業信貸銀行經濟學家會田卓司（Takuji Aida）指出，周五的數據未必代表日本消費支出強勁，原因出在Q3的消費成長主要靠政府的刺激措施支撐，例如減稅。

會田特別提到，日本實質民間消費尚未恢復到2019年，也就是疫前的平均值，若是日銀在經濟疲軟的環境下升息，日本有通縮噩夢重演的風險。 連同會田在內的部分經濟學家認為，日本明年通膨率，恐跌到日銀的2％目標之下。