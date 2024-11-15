桃園機場捷運出現行為怪異乘客！有民眾在網路上發出1部影片，指桃捷出現怪乘客，1名男子疑似在搭乘桃捷時，出現怪異行為，讓民眾直呼恐怖。桃園市警察局捷運警察隊表示，警方已掌握該男子身份，後續偵處，加強防制，以遏制類似案件發生。桃園機場捷運公司回應，提醒旅客搭乘時，若遇類似情形，可以立即使用車廂內對講機，與司機員求助。

桃園市警察局捷運警察隊表示，警方已掌握身份，後續偵處，加強防制，以遏制是類案件發生。另外已請各轄線分隊警力加強車廂及站體巡守，捷運公司保全亦加強巡守站體，共同執勤以防止上述情事發生，捷警隊與桃捷公司，均有就於機場捷運路線上涉犯性騷擾、妨害秘密、違反刑法、涉違法或精神異常人士，造冊列管以利警察及捷運站務及保全人員第一時間辨識並妥善處理。

桃園捷運公司呼籲，在捷運系統內應約束自身行為。如旅客遭遇騷擾事件，請保持冷靜，可透過車站、車廂內緊急對講機，與司機員通話，並將發生事件、位置等敘述給司機員，或直接向捷運警察、服務人員反應。桃捷公司將依桃園大眾捷運系統旅客須知規定，與警方共同協助處理。