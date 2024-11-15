在羽球迷心中，「小戴」戴資穎早已成為羽球的代名詞。以32座大賽冠軍、214周球后在位的歷史紀錄，奠定其傳奇地位，戴資穎以獨特、極具觀賞性的打法，為女單賽場帶來全新面貌。她的心理素質、堅毅信念，以及場上場下謙遜的風範，成為無數年輕選手的榜樣。如今，一代傳奇即將告別賽場，VICTOR特別推出「YINGcredible 戴資穎致敬系列」，向這位羽壇巨星的非凡成就與精神致敬。

P9200TTY NLite以小戴長期指定戰靴 P9200TTY 為基礎打造。（VICTOR 提供）

「YINGcredible – 戴資穎致敬系列」以鑽石切割紋理為主題設計，象徵小戴如鑽石般耀眼的成就。系列延續其經典白色裝備，並融入高辨識度的綠松色，展現她獨特的個人風格。系列中，TK-TTY Ultima戰拍融合歷代戰拍元素，採用小戴慣用的攻擊型設計，搭配全新合金碳纖維與鞭擊增益系統3.0中管，提供更強進攻表現與精準落點。

VICTOR YINGcredible 戴資穎致敬系列_形象照。（VICTOR 提供）

而P9200TTY NLite戰靴則融入最新NitroLite超臨界氮氣發泡科技，兼具柔韌、回彈與穩定性能，鞋盒內更印有小戴感謝球迷的暖心話語。此外，此系列還推出包款、賽服與休閒服，讓球迷無論在場上或場下都能感受戴資穎精神。