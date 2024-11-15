國民黨立委賴士葆舉例 NCC近年雙標濫罰中天新聞、取巧派代理主委等種種表現，把獨立機關扭曲的運作成為民進黨的附隨組織，因此被稱為「髒兮兮」。（資料照片）

立法院會15日藍白聯手闖關《國家通訊傳播委員會（NCC）組織法》第16條修正草案。要求上會期三讀通過的「刪除萬年延任條款」，行政院須於今年12月1日起施行，使代理主委翁柏宗「如期卸任」。 國民黨立委賴士葆舉例 NCC近年雙標濫罰中天新聞、取巧派代理主委等種種表現，把獨立機關扭曲的運作成為民進黨的附隨組織，因此被稱為「髒兮兮」，真的需要好好省察反思哪裡錯了。

賴士葆在臉書發文指出，NCC這幾年爭議不斷，執行政策背離獨立機關的立場，淪為民進黨打手，被稱為「髒兮兮」，形象崩壞。根據統計，113年前兩季NCC收到545件檢舉新聞報導不實、不公，但是NCC一件都沒罰。NCC看似失能失職，然而看另外的對照案，NCC罰中天毫不手軟，最高行政法院11月14日剛駁回NCC對中天3案的裁罰處分。最新的統計數字，中天新聞台關台之前被NCC裁罰25件，經過行政訴訟得到21件勝訴，NCC濫罰濫權可見一斑，NCC積極的監督裁罰新聞媒體，僅限於不同政治立場的媒體。

賴士葆說，NCC組織法今年7月通過二、三讀的法律，但是行政院不予以施行，另闢蹊徑派翁柏宗代理，才會催生15日上午通過NCC組織法第16條修正案，把實施日期明確化，因此翁柏宗不能代理主委。NCC浪費民脂民膏不替人民百姓服務，只當執政黨的打手，打擊異己，已經失去存在的功能和價值了。日前公視的TaiwanPlus報導美國人選擇被定罪的重刑犯當總統，文化部長李遠認為嚴重失言，NCC卻不作聲，NCC執政的雙重標準，罄竹難書。

賴士葆強調，NCC主秘兼發言人黃文哲稱今天的修法會使得NCC因未達法定人數停擺，還大言不慚的特別舉例無法處理民眾申訴案，但是擺在眼前的事實已經證明，NCC對於5百多件民眾申訴完全置之不理，這是打臉自己的失職，把獨立機關扭曲的運作成為民進黨的附隨組織，真的需要好好省察反思哪裡錯了。