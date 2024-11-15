前中共中央政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜抵台，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女；薄瓜瓜在國外留學時認識許文政孫女，兩人交往多年。前立委蔡正元表示，他半年之前就知道這件事。

蔡正元15日在中天《頭條開講》節目中表示，他半年之前就知道有這回事了，不過因為是私人的事情。薄瓜瓜的爸爸雖然是公眾人物，但他本人不是。

蔡正元接著表示，如果說薄瓜瓜本身沒有介入政治，應也沒有一些令人非議的事，頂多是年輕時開開跑車等等。他在海外時很自然的跟台灣的女留學生談戀愛，有情人成眷屬，就給他道賀、祝福。薄瓜瓜結婚的對象，是宜蘭的望族。但在台灣望族排行榜，也沒有很前面，就是一個醫生世家。

蔡正元認為，當然薄瓜瓜進出台灣時，有給予特別的安排，這是常理。既然是台灣女婿，又有引人注意的身分，台灣方面也不叫監控，應該叫做保護，比較實際。比如通關給予特別的優待、安全上特別照顧一下，這是人情之內。