產險公司前三季稅後純益超過10億元以上的包括富邦產、國泰產、新光產、中再保、新安東京海上產險、和泰產、華南產及泰安產等8家；超過5億元者有台產、明台產、第一保、旺旺友聯產及安達產等5家，據統計，有三分之二以上的產險業前三季獲利都大幅成長。

此外，國泰產22.02億元、台產9.88億元、兆豐保3.16億元、南山產3.81億元、第一保7.78億元、華南產11.81億元及科法斯0.76億元等前三季稅後純益已高於去年全年獲利。除了今年股債市不錯，產險投資收益佳外，今年前三季產險簽單保費較去年同期大幅成長逾一成，也是使產險獲利大增的原因之一。不過，也有產險不追求簽單保費成長，而是嚴控承保的品質。第一保表示，該公司前三季稅後盈餘7.78億元中，核保利益占57％，投資收益占43％。

第一保簽單保費只成長4~5％，但因業務品質明顯改善，加上利基業務成長，使前三季稅後純益7.78億元高於去年全年6.36億元。

產險前三季獲利中仍有一半來自投資收益；至於核保收益雖受到今年0403花蓮大地震影響，颱風接二連三侵台的影響，但各家核保收益仍高於去年同期。據產險業估算，因0403花蓮地震造成「營業中斷」理賠金額約在300~350億元，約九成五以上在前三季均已認列完畢。