經濟部表示，14日參加的廠商包括Apple、NVIDIA、Microsoft、Google、AWS等全球市值前五大企業；據資策會產業情報研究所(MIC)預估，2024年電子資訊外商對臺採購金額可望來到 2,341 億美元，較去年成長3％，並且是連續五年超過 2,000 億美元。其中Microsoft與Google等業者對臺採購金額較前一年大幅增加，顯見臺灣電子資訊產業在全球供應鏈的吸引力與競爭力。

郭智輝指出，臺灣面對全球供應鏈重組，深化跨國夥伴互利模式正是當務之急，期待透過與外商的合作，一起掌握地緣政治變化所帶來的商機。

經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商獎項希冀透過多元指標，彰顯跨國企業在臺的貢獻。包括技術加值夥伴、策略亮點夥伴與關鍵供應夥伴，即分別獎勵在臺灣設有研發中心，協助政府政策落實以及協助臺灣產業發展供應鏈關鍵地位的合作夥伴。此外也評選出協助我國形塑永續生態的國際廠商的綠色系統夥伴，在我國設立應用研發環境，致力創新人才培育的創新應用夥伴、引領產業掌握軟硬整合商機的軟性加值夥伴，以及對臺廠採購金額、雇用人數等指標成長相關的市場擴大夥伴。

不論是從產品採購、技術交流到創新應用，本獎項象徵我國與全球企業夥伴永續合作關係。經濟部對於外商夥伴協助臺灣產業提升資源整合、產業技術與軟性經濟等層面的附加價值與國際競爭力給予高度肯定，在全球地緣政治變化之際，供應鏈重組是挑戰更是商機，期望外商夥伴持續攜手臺灣業者共同發展半導體、人工智慧以及次世代通訊等五大信賴產業，立足臺灣，掌握全球。

除了核心產業，我國中小企業也能從廠商提供的數位轉型方案中獲益，例如LINE與我國電信業者合作，開拓AI在各種情境的解決方案，降低中小店家五成人力需求；IBM協助臺灣各產業包括電子製造、金融、醫療、零售等，導入AI科技應用，加速企業數位轉型與提升企業生產力。經濟部期許電子資訊國際夥伴能夠持續與臺灣產業有更深入且多元的合作，除了加薪外並加強對員工的照顧、提供更友善的工作環境，在這波全球資通訊轉型升級的浪潮中，提升雙方競爭力，共創更美好的未來。

獲獎名單如下(除市場擴大夥伴外，皆照字母順序排列)，技術加值夥伴獎：AMD、Infineon、Lam Research；策略亮點夥伴獎：AWS、Google、NVIDIA；關鍵供應夥伴獎：Micron、ROHM、TEL；綠色供應夥伴獎：Cadence、Dell、Intel；創新應用夥伴獎：CISCO、HPE、Synopsys；軟性價值夥伴獎：IBM、LINE、Qualcomm；市場擴大夥伴獎：Apple、NVIDIA、HPI、Dell、Broadcom、Microsoft。獲獎外商除了擁有獲獎殊榮外，還享有研發測試自用商品免驗通關、外國人才來臺條件放寬等多項獎勵措施。