大陸山河初冬風景五彩斑斕似畫卷。（大陸央視）

大陸山河初冬風景五彩斑斕似畫卷。（大陸央視）

大陸央視網報導，最近，重慶巴南區豐盛鎮的彩色森林迎來了一年中最絢爛的盛景期。在豐盛鎮油房村，層林盡染、色彩不一，有紅有黃，宛如大自然的調色盤。這裡有楓樹、金葉水杉、金葉槐樹等50多種彩葉樹木，每年10月底至11月底是這裡觀賞彩林的最佳時期，漫山遍野的彩色葉片吸引眾多遊客前來打卡。

安徽黟縣，初冬塔川五彩斑斕 文旅煥新迎客來

立冬過後，安徽黃山市黟縣塔川村的紅葉迎來最為絢麗的時刻。遠遠望去，這座古村落好似一幅天然的油畫，由不同飽和度的紅、黃、綠、藍繪製而成。

走進塔川村，斑斕的色彩圍繞在身邊，烏臼樹紅葉初現，成熟的水稻黃澄澄，處處是景，步步入畫，大批遊客來此觀賞遊玩。黟縣是大陸國家歷史文化名城，境內的西遞、宏村被列入世界文化遺產名錄。

重慶古銀杏「披」金裝，鄉村風景美如畫。在重慶南川區金佛山南麓，野生銀杏樹披上了金裝。這裡有大小野生銀杏樹3萬多株，其中樹齡超過千年的就有數十株。棵棵古樹與村居相映成趣，微風吹拂，片片落葉好似美麗的蝴蝶飛舞而下，在陽光的照射下顯得更加璀璨。人們三五成群來到樹下拍照、聊天，感受浪漫的田園風光。

重慶開州漢豐湖溼地現平流霧，宛如仙境。近日，重慶開州漢豐湖國家溼地公園出現平流霧。遠山、古塔、廊橋在霧中若隱若現，好像展開了一幅水墨畫卷。與雲海不同，平流霧主要發生在近地面，因為暖溼的空氣經過較冷的水面或地面，水汽凝結成小水滴而形成平流霧。